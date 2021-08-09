Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu

09.08.2021 - 09:28
HBO'nun satirik (eleştirel) çizgi dizisi The Prince geçen ay yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin Prens George'la alay edişini "acımasız" diye nitelemişti.
Fakat dizide alay konusu olan tek kraliyet mensubu o değildi. Çizgi dizinin bölümlerinde Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor.
Çizgi dizideki çift kendilerini tanıtırken şöyle diyor:
"Merhaba, ben Meghan Markle ve ben Harry, biz asil bir şekilde mahvolanlarız. Her hafta durumu kötü bir evi güzelleştiriyoruz."
Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor.
Markle da buna cevaben şöyle söylüyor:
"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."
Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyor.