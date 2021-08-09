Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu

Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor.

Markle da buna cevaben şöyle söylüyor:

"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."

Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyor.