Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu

HBO'nun tartışma yaratan çizgi dizisi The Prince'te Prens Harry ve Meghan Markle alay konusu edildi. Dizide Royally Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken görülen çift, komik duruma düşerken görülüyor. İkili, kendilerini "Asil bir şekilde mahvolduk!" diye ilan ediyor.

09.08.2021 - 09:28

Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 1

HBO'nun satirik (eleştirel) çizgi dizisi The Prince geçen ay yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin Prens George'la alay edişini "acımasız" diye nitelemişti.

 Fakat dizide alay konusu olan tek kraliyet mensubu o değildi. Çizgi dizinin bölümlerinde Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor.

Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 2
Family Guy'ın yazarı Gary Janetti'nin yarattığı dizi, Prens William'la Kate Middleton'ın tahta çıkma sırasında üçüncü olan en büyük çocukları Prens George'un gözünden kraliyet ailesinin hayali iç işleyişini konu ediyor.
Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 3
Independent'in haberine göre, bölümlerden birinde, Orlanda Bloom ve Condola Rashād'ın sesleriyle hayat verdiği Prens Harry ve Meghan Markle karakterleri, Royally Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken görülüyor.
Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 4

Çizgi dizideki çift kendilerini tanıtırken şöyle diyor:

"Merhaba, ben Meghan Markle ve ben Harry, biz asil bir şekilde mahvolanlarız. Her hafta durumu kötü bir evi güzelleştiriyoruz."

Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 5
Bir aile, evlerini dönüştürmek için çifte hayatları boyunca biriktirdikleri  75 bin doları (yaklaşık 650 bin TL) veriyor. Fakat ailenin annesi, kraliyet çiftinin tüm bütçeyi mutfak için som altın kakmalı bir tezgah arası kaplamasına harcadığını ve evin geri kalanının tamamen aynı olduğunu görünce yere yığılıyor.
Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 6

Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyor.

Markle da buna cevaben şöyle söylüyor:

"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."

Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyor.

Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 7
The Prince'in kadrosunda Cambridge Düşesi rolünde Lucy Punch, Prens Charles rolünde Dan Stevens ve Prenses Charlotte rolünde Sophie Turner da yer alıyor.
Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 8
Prens Harry ve Meghan Markle tartışmalı çizgi dizide alay konusu oldu - 9

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