Prens Harry'nin tartışmalı animasyon diziye tepkisi

Gary Janetti, ET Canada kanalında Watch What Happens Live! adlı programda, “Harry’nin Orlando’ya diziyle ilgili herhangi bir şey deyip demediğini bilmiyorum. Ama dizi yayınlanmaya başlamadan önce kendisini Orlando’nun canlandıracağından haberdar olduğunu biliyorum. Harry’nin mizah anlayışının olduğu görülüyor” dedi.