Prens Harry'nin tartışmalı animasyon diziye tepkisi

Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyordu. Markle da buna cevaben şöyle söylüyordu:

"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."

Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyordu.