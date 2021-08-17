Prens Harry'nin tartışmalı animasyon diziye tepkisi

17.08.2021 - 10:34 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 10:37
HBO'nun çizgi dizisi The Prince geçen ay yayına girince manşetleri süslemiş, birçok kişi dizinin 8 yaşındaki Prens George'la alay edişini "acımasız" diye nitelemişti. Fakat dizide alay konusu olan tek kraliyet mensubu o değildi. Çizgi dizinin bölümlerinde Prens Harry ve Meghan Markle da yoğun bir şekilde yer buluyor.
Family Guy'ın yazarı Gary Janetti'nin yarattığı dizi, Prens William'la Kate Middleton'ın tahta çıkma sırasında üçüncü olan en büyük çocukları Prens George'un gözünden kraliyet ailesinin hayali iç işleyişini konu ediyor.
Kraliçe Elizabeth, Prens Harry, Meghan Markle, Prens William, Kate Middleton ile onların çocukları Prens George, Prenses Charlotte, Prens Louis ve çok daha fazla kraliyet mensubunu barındıran animasyon dizinin yaratıcısı Gary Janetti’ye Prens Harry’nin diziye verdiği tepki soruldu.
Dizide Prens Harry karakterine ünlü aktör Orlando Bloom sesiyle hayat veriyor. Gerçek hayatta da Bloom ile Harry’nin yakın arkadaş oldukları biliniyor.
Gary Janetti, ET Canada kanalında Watch What Happens Live! adlı programda, “Harry’nin Orlando’ya diziyle ilgili herhangi bir şey deyip demediğini bilmiyorum. Ama dizi yayınlanmaya başlamadan önce kendisini Orlando’nun canlandıracağından haberdar olduğunu biliyorum. Harry’nin mizah anlayışının olduğu görülüyor” dedi.
The Prince dizisinde bölümlerden birinde, Orlanda Bloom ve Condola Rashād'ın sesleriyle hayat verdiği Prens Harry ve Meghan Markle karakterleri, Royally Screwed (Asil Bir Şekilde Mahvolanlar) adlı ev dekorasyon programı sunarken görülüyordu. Çizgi dizideki çift kendilerini tanıtırken şöyle diyordu:
"Merhaba, ben Meghan Markle ve ben Harry, biz asil bir şekilde mahvolanlarız. Her hafta durumu kötü bir evi güzelleştiriyoruz."
Bir aile, evlerini dönüştürmek için çifte hayatları boyunca biriktirdikleri 75 bin doları (yaklaşık 650 bin TL) veriyordu. Fakat ailenin annesi, kraliyet çiftinin tüm bütçeyi mutfak için som altın kakmalı bir tezgah arası kaplamasına harcadığını ve evin geri kalanının tamamen aynı olduğunu görünce yere yığılıyordu.
Bu arada başka bir bölümdeki bir sahnede de Prens Harry, küçükken masaj terapisti olmak istediğini açıklıyordu. Markle da buna cevaben şöyle söylüyordu:
"Ah... Ben prenses olmak istiyordum."
Kocası da, "Bu işi biraz berbat ettin" diye cevaplıyordu.