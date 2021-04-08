Salvator Mundi'nin tamamen Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı

08.04.2021 - 10:59
Fransa'da yayınlanacak bir belgesele göre; Suudi prens Muhammed Bin Selman adına 450 milyon dolara satın alınan Salvator Mundi'nin bizzat Leonardo da Vinci'nin elinden değil, sadece atölyesinden çıktı.
Belgeselin yönetmeni Antoine Vitkine, 2005 yılında New Yorklu bir sanat eseri satıcısı tarafından bin 175 dolara kötü durumda satın alınan ve ABD'de restore edilen bu tablonun geçmişini araştırdı. O dönemde bazı İngiliz sanat eseri uzmanı tablonun Leonardo da Vinci tarafından boyandığını teyit etmişti. Eser daha sonra bir Rus oligarkına satıldı.
LOUVRE MÜZESİ ESERİ ANALİZ ETTİ
Suudlular, Fransa'dan eseri araştırmasını istedi. Tablo üç ay boyunca Louvre Müzesi'de sanat eserlerinin analiz edildiği C2RMF adlı laboratuvarında kaldı. Uzmanlara göre ünlü İtalyan sanatçı Leonardo da Vinci Salvator Mundi tablosuna sadece katkıda bulundu, eser da Vinci'nin atölyesinde çalışan sanatçılar tarafından resmedildi.