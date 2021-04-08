Salvator Mundi'nin tamamen Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı

Belgeselin yönetmeni Antoine Vitkine, 2005 yılında New Yorklu bir sanat eseri satıcısı tarafından bin 175 dolara kötü durumda satın alınan ve ABD'de restore edilen bu tablonun geçmişini araştırdı. O dönemde bazı İngiliz sanat eseri uzmanı tablonun Leonardo da Vinci tarafından boyandığını teyit etmişti. Eser daha sonra bir Rus oligarkına satıldı.