Hollywood yıldızı Tom Cruise ile Tesla CEO’su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin ( NASA ) işbirliğiyle uzayda çekilecek ilk film in yankıları devam ediyor. Kısa film Apogee of Fear ile uzayda çekim yapma denemesi yapan yönetmen Richard Garriott , Tom Cruise'u bekleyen zorlukları 3 başlıkta sıraladı.

PAHALI VE ZORLU



2008 yapımı Apogee of Fear’ın prodüksiyonu esnasında iki hafta süren ziyareti için 30 milyon dolar harcayan Richard Garriott "Sadece ekibin orada geçirdiği her an daha pahalı değil, ayrıca her bir planı çekmek çok daha zor. Uzaydayken sette değişiklikler yapmak burada olduğu kadar kolay değil" dedi. Buna göre; Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) uçmak için alınacak bilet bile tek başına milyonlar değerinde. Dolayısıyla bir filmin oyuncu kadrosunu ve teknik ekibini oraya götürmek son derece pahalı olacak.