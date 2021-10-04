4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü hakkında her şey

4 Ekim, aynı zamanda Hristyanlıkta ekolojinin ve hayvanların koruyucu azizi Assisili Francis'in bayram günü olarak kutlanıyor. Bu günde Katolik ve Anglikan kiliseleri hayvanları kutsayan törenler düzenliyor. Doğanın “Tanrı'nın aynası” olduğuna inanan Assisili Francis tüm hayvanları “kardeşleri” olarak adlandırdı ve hatta kuşlara vaaz verdi. Ayrıca insanın, hayvanları ve doğayı koruma görevi olduğuna inanıyordu.

Günümüzde Dünya Hayvan Günü artık milliyet, din, inanç veya siyasi ideolojiye bakılmaksızın birçok ülkede çeşitli şekillerde geniş çapta kabul ediliyor ve kutlanıyor.