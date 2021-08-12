Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sulara kapılarak kayboldu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de sele kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu aranıyor. Çatalzeytin ilçesinde meydana gelene heyelanda da bir kişi hayatını kaybetti. NTV'ye konuşan Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu ise bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi. İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenli bölgelelerden ayrılmamaları gerektiği konusunda uyardı.

İHA - Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 05:09 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 05:43

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 1

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu.

VALİ GÜNER SON DURUMU NTV'YE ANLATTI

MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

SEL ONLARCA ARACI SÜRÜKLEDİ

BARTIN'DA SEL BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 2
Dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da taşkınlar oldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 3

Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

Ayrıca açıklamad tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 4

AFAD'tan yapılan son durum açıklamasında, "SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6 hasta Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada Sinop’ta Ayancık, Türkeli ve Boyabat ilçelerine bağlı 94 köyde elektrik kesintisi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edildiği belirtildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 5

KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

NTV yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, üç dört gün daha Karadeniz bölgesi için sel riskinin devam edeceğini söyledi. 

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 6

BARTIN

Bartın'da Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. Kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 7
Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde de hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde; Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri aralıksız çalışıyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 8
Sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Bozkurt ilçesine giderken kullandığı kara yolunun Esentepe mevkisinde heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılırken, heyelanların devam ettiği bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 9

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.

Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 10
Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 11

SİNOP

Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı. 

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 12
Yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 13

Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı, hastalar tahliye edildi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 14
Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve 3 helikopter katıldı.

Selin taşıdığı ağaç parçaları Sinop sahiline ulaştı. Ağaçlar Denizin yüzeyini kapladı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 15

SAMSUN

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 16
Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların girişi su doldu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 17

KASTAMONU

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 18

KASTAMONU

AA'nın haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 19
Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 20
Karayolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 21
Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 22
Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 23
Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 24

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:

"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "

"GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET YAŞIYORUZ" (VİDEO)

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 25
İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 26
"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 27

Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 28

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.

Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.

Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 29
Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti - 30

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER