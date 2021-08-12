Batı Karadeniz'i sel vurdu: Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti

İHA - Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 05:09 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 05:43
Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu.
VALİ GÜNER SON DURUMU NTV'YE ANLATTI
MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI
Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.
İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.
Ayrıca açıklamad tahliye çalışmalarınında sürdüğü belirtildi.
AFAD'tan yapılan son durum açıklamasında, "SAKOM’dan alınan bilgiye göre Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 6 hasta Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterle Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledilmiştir" denildi.
Ayrıca açıklamada Sinop’ta Ayancık, Türkeli ve Boyabat ilçelerine bağlı 94 köyde elektrik kesintisi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8’inin tedavisine devam edildiği belirtildi.
NTV yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, üç dört gün daha Karadeniz bölgesi için sel riskinin devam edeceğini söyledi.
Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.
Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı.
Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.
Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı, hastalar tahliye edildi.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Çatalzeytin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi.
Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."
AA'nın haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 13 yaşındaki Rabia Aydemir sele kapılarak kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, yaşananları NTV canlı yayınında anlattı:
"İlçemiz tarihte böyle felaket görmedi. Tarifsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. İş makineleriyle bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Vatandaşlarımız çatılarda kurtarılmayı bekliyor. Helikopter harici vatandaşları kurtarmamız mümkün değil. Bölgede şu anda olağanüstü bir durum var. "
Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.
Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum, selden etkilenen vatandaşların yaralarının en kısa zamanda sarılacağını söyledi.
Bartın'da dün gece metrekareye 318 kilogram yağış düştüğünü belirten Kurum, "Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi" dedi.