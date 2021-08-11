Şiddetli yağış Kastamonu'yu vurdu. Bozkurt, İnebolu, Cide ve Şenpazarı ilçeleri sel nedeniyle büyük zarar gördü. NTV yayınına bağlanan Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, "Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz" dedi.
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NTV 11.08.2021 - 20:08| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 20:13
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