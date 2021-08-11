"Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz"

Şiddetli yağış Kastamonu'yu vurdu. Bozkurt, İnebolu, Cide ve Şenpazarı ilçeleri sel nedeniyle büyük zarar gördü. NTV yayınına bağlanan Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Muammer Yanık, "Görülmemiş bir felaket yaşıyoruz" dedi.

NTV 11.08.2021 - 20:08 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 20:13

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