Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Soylu, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" dedi.

İHA - Anadolu Ajansı 23.08.2020 - 09:06

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 1

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Dereli ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 2

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 3

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 3 kişi hayatını kaybetti. 

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi  jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 4

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.



Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 5

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 6

Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 7

GİRESUN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.
Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 8
Terme ilçesinde de Çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı.
Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 9

SAMSUN

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. İşçiler, fındıkları kurtarmak için çabaladı.
Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 10

ORDU

Ordu'da şiddetli sağanak sonrası denizde hortum meydana geldi. Altınordu ilçesi açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika sonra gözden kayboldu.

Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Fırtınaya dayanamayan bazı çadırlar yıkıldı. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı işçiler sele kapılmaktan son anda kurtuldu.
Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 11

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 12
Giresun'u sel vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti - 13

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