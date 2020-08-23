Giresun'u sel vurdu: 6 can kaybı

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.08.2020 - 19:08 | Son Güncelleme : 23.08.2020 - 20:15
Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.
Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu.
İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.
Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 6 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3'ü jandarma 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
İstanbul Tuzla'da düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, ''Bakanlarımızın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar, o kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz, milletimizin başı sağolsun diyoruz'' ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, ''153 vatandaşımız kurtarıldı, 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı. 98 köy yolu ulaşıma kapalı. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere afet bölgesi ilan edilecek. Tüm bakanlıklardan 944 personel burada çalışıyor. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi'' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Giresun'daki sel felaketine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az. ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik.
Öte yandan CHP, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a heyet gönderdi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti.
Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.