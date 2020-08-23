Giresun'u sel vurdu: 6 can kaybı



Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. Sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 3'ü jandarma 10 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.08.2020 - 19:08

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. GİRESUN'DA YENİDEN YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı. KARADENİZ'DE SEL FELAKETİ NASIL ÖNLENİR?

6 CAN KAYBI, 10 KAYIP Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 6 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3'ü jandarma 10 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıya seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

İstanbul Tuzla'da düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, ''Bakanlarımızın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar, o kadar ağır bir felaket. Bütün ailelere sabırlar diliyoruz, milletimizin başı sağolsun diyoruz'' ifadesini kullandı. NTV EKİBİ SEL NEDENİYLE ÇÖKEN KARAYOLUNDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, ''153 vatandaşımız kurtarıldı, 11 vatandaşımız kayıp. 118 köy yolu kapalıydı 20'si açıldı. 98 köy yolu ulaşıma kapalı. Doğankent, Dereli ve Yağlıdere afet bölgesi ilan edilecek. Tüm bakanlıklardan 944 personel burada çalışıyor. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu 40 yerleşim birimine elektrik verildi'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ''Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık'' diye konuştu.

''AĞUSTOS AYI ORTALAMASININ 1,5 MİSLİ BİR GÜNDE YAĞDI'' Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Giresun'daki sel felaketine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı. Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az. ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon lira destek sağlamaya karar verdik.

Konunun aslında çıkış noktası, Dereli'de Akkaya Deresi'nin membasında, yani akış yönünde oluşan bir heyelanın Dereli'deki merkez deresini tıkaması kaynaklı oluşan ciddi bir problem var tabii ki burada. Bir ilçe merkezini, komple baştan aşağı çarşı merkezini etkileyecek hatta bunun kotunu 2-3 metre yükseltecek bir durumla karşı karşıya kaldık burada.''

CHP, GİRESUN'A HEYET GÖNDERDİ Öte yandan CHP, sel felaketinin meydana geldiği Giresun'a heyet gönderdi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında milletvekillerinden oluşan heyet, sel felaketinin boyutlarını yerinde incelemek üzere Giresun'a hareket etti. Heyette, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı bulunuyor.

''DUALARIMIZ, CAN KAYBININ ARTMAMASI İÇİN'' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Giresun'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor; afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının artmaması için'' ifadelerini kullandı.

MSB: HAVA KUVVETLERİ'NE AİT HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Giresun'da görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun."

AFAD'DAN AÇIKLAMA AFAD'dan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

GİRESUN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.

SAMSUN Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. İşçiler, fındıkları kurtarmak için çabaladı.

Terme ilçesinde de çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı.

ORDU Ordu'da şiddetli sağanak sonrası denizde hortum meydana geldi. Altınordu ilçesi açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika sonra gözden kayboldu.



Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Fırtınaya dayanamayan bazı çadırlar yıkıldı. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı işçiler sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

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