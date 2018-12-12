Günün öne çıkan 10 haberi (12 Aralık 2018)
ntv.com.tr
12 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON BİRKAÇ GÜNE BAŞLAYACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine birkaç gün içerisinde harekat başlatılacağını söyledi. Beştepe'de konuşan Erdoğan, harekatın hedefinin bölgedeki ABD askerleri olmadığını da belirtti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli yerel seçim başlığında üçüncü kez bir araya geldi. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. AK Parti 74 ilin belediye başkanını açıklamıştı. İstanbul'da da Binali Yıldırım'ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Kalan 6 ilin -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle- 'jest olarak' MHP'ye bırakılabileceği iddia ediliyor.
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3. CHP-İYİ PARTİ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ BU AKŞAM
İttifak görüşmeleri kapsamında İYİ Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'nde CHP'li Salıcı ile bir araya geldi. Bu akşam CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir kez daha görüşecek. İki liderin görüşmesinde sürece ilişkin son nokta konacak.
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4. KIZILAY'A İDARİ KAYYUM ATANDI
Kızılay’a mahkeme kararıyla ilk genel kurula kadar kayyum atandı. Kızılay yönetimi karara itiraz edecek. Kızılay, karara üst mahkemeler nezdinde itiraz edeceğini duyurdu.
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5. SİLAHLI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ'NE VEDA
Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Mersin'de toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası, oğlunun bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu, baba" diyerek ağladı.
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“Barış bildirisi”ne imza attığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci ve akademisyen Nuray Mert, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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7. İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
İstanbul'da mevsimin ilk karı, Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri'ye düştü. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
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8. DÜNYA 3.3 DERECEL,K ISINMAYA SÜRÜKLENİYOR
İklim değişikliği ile mücadelede koyulan hedeflerden uzaklaşılıyor. Yeni bir rapor, şu anki politikaların küresel sıcaklık artışı beklentisini 3.3 santigrat dereceye çıkardığını ortaya koydu.
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9. 20 YÜZYILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: BOHEMIAN RHAPSODY
Rami Malek'in başrolde yer aldığı biyografik filmin de etkisiyle Queen grubunun, içinde hem operatik bölümler hem de Scaramouche ve Galileo hakkında sözler içeren altı dakikalık şarkısı Bohemian Rhapsody, 20’nci yüzyılın en çok dinlenen şarkısı oldu.
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10. ADRIANA LİMA İLE METİN HARA AYRILDI MI?
İlişkileriyle dünya gündeminde olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın birlikteliklerinde kriz yaşadıkları öne sürüldü. Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. Lima gelişmelerin ardından bir de açıklama yaparak, “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz" dedi.