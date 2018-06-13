Günün öne çıkan 10 haberi (13 Haziran 2018)
ntv.com.tr
13 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. ADİL ÖKSÜZ "ALMANYA'DA SAKLANIYOR" İDDİASI
FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" darbeci Adil Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin'de örgüte ait bir evde saklandığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bunun Anadolu Ajansı'na (AA) yapılan bir ihbar olduğunu hatırlatarak resmi olarak Almanya’daki yetkililerin ilgilendiği ya da doğrudan evine gittiği bir durum bulunmadığını söyledi.
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2. İSTANBUL'DA FABRİKA YANGINI
İstanbul Ayazağa'da havuz malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü.
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3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 100 BİN GENCE SOSYAL ÇALIŞMA İMKANI
Trabzon mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her yıl 100 bin gence öğrenim gördükleri şehirde yaz döneminde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getireceklerini söyledi.
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4. İNCE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İSRAİL SORUSU
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Ordu'daki mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İnce, "Erdoğan sana söylüyorum, İsrail'le gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? İsrail mallarını boykot etmeyin diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi?" diye konuştu.
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5. MERAL AKŞENER: TARIMI BİTİRMEK İHANETTİR
Sivas mitinginde konuşan İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ''Eğer cahillikten, iş bilmezlikten yapmıyorsanız tarımı bitirmek ihanettir'' dedi.
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6. ALİ KOÇ'TAN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sportif direktör Damien Comolli'nin imza töreni öncesi teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Ali Koç, "Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacaktır" dedi.
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7. BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Ramazan Bayramı'nda, güneydoğu kesimleri dışında ülkenin büyük bölümünün yağışlı sistemin etkisinde kalacağı ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. İŞTE İL İL HAVA DURUMU
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Bankalararası piyasada gün içinde 4,70'e kadar yaklaşan dolar dalgalı seyrini sürdürüyor. Euro ise gün içinde 5,50'nin üzerine çıktı. Saat 16.40 itibariyle dolar 4,63, euro 5,46 seviyesinde seyrediyor.
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9. CEMİL MERİÇ'İN ÖLÜMÜNÜN 31. YILI
Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış düşünce adamı Cemil Meriç, vefatının 31. yıl dönümünde anılıyor.
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10. RUS BLOGGERLAR SAMSUN'U TANITIYOR
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özel davetlisi olarak kente gelen ünlü Rus kadın bloggerler, kaldıkları otellerde ve gezdikleri mekanlarda çekindikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kentin tanıtımını yapıyor.