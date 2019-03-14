Günün öne çıkan 10 haberi (14 Mart 2019)
ntv.com.tr
14 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. "ALENGİRLİ İŞLERE BULAŞAN ZATI ADAY YAPTILAR"
Ankara'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın Ankara adayı Mansur Yavaş için "Alengirli işlere bulaşan zatı 'işte adayımız' diye yine Ankara'ya dayattılar" dedi. Erdoğan, konuşmasında hakkındaki "sahte senet" iddiaları üzerinden Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesini eleştirdi. "Tencere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı, Ankara Büyükşehire kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı"
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2. FIRAT AYDINUS'UN CEZASI BELLİ OLDU
PFDK, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
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3. "ÜRETİRSENİZ TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU OLMAZ"
Malatya'da konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Fabrikada, tarımda, kültürde, sanatta üretmek lazım. Üretirseniz büyürsünüz. Üretirseniz Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur'' dedi.
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4. BOEING İFLASA MI SÜRÜKLENİYOR? (FİRMADAN NTV'YE AÇIKLAMA)
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Etiyopya'da yaşanan kaza sonrası 40'tan fazla ülkenin 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuşlarını durdurması nedeniyle zor günler geçiriyor. Boeing, ilk kez 2017'de piyasaya sürdüğü 737 Max'lerden, dünya genelinde hava yolu şirketlerine 350'den fazla teslimat gerçekleştirdi. Bu yıl ve gelecek 3 yıl içinde teslim edilecek siparişlerin ise neredeyse tamamının Max'ler olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla modelde bir üretim hatası tespit edilip siparişlerin iptali halinde, şirket iflasla karşı karşıya kalabilir.
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5. ZAFER ÇİKA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir'in Narlıdere ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi bugün yapıldı. Cenaze töreninin düzenlendiği camide eşine son görev için hazır bulunan gözyaşları içindeki Akbağ'ı dostları teselli etti. Çika'nın daha önce eşi Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi. Törene sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
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6. BAKIRLA KARIŞTIRIP PİYASAYA SÜRDÜLER (İŞTE ELE GEÇİRİLEN SAHTE ALTINLAR)
Geçen hafta 10 ili kapsayan sahte altın operasyonu düzenlenmiş ve piyasaya sahte ya da düşük ayarlı altın süren şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, atölyelerde üretilen altınlara bakır karıştırdıkları saptanmıştı. Soruşturma devam ediyor. Ele geçirilen sahte altınlar İstanbul Emniyeti'nde basına gösterildi. Ayrıntıları NTV ekibinden Korhan Varol aktardı.
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7. YÖK, ÜNİVERSİTELERE KARNE VERECEK (İŞTE KRİTERLER)
YÖK’ün üniversiteleri değerlendirip karne verme kriterleri belli oldu. İşte üniversitelerin 2018 yılı değerlendirme kriterlerİ...
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Kült korku filmi Kuzuların Sessizliği’nde başrolleri Anthony Hopkins’le paylaşan Jodie Foster’dan yıllar sonra filmle ilgili itiraf geldi. Foster, Hopkins’in korkutucu sesine karşı oynarken korktuğunu söyledi.
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9. ADRIANA LIMA'DAN METİN HARA'YA İKİ ŞART
Ayrılık iddiaları ve ilişkilerindeki krizle gündeme gelen Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile Metin Hara buluştu. Birlikteliğe devam etmek için Lima'dan Hara'ya iki şart geldi.
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10. RONALDO MU? MESSI MI? İŞTE FIFA 19'UN CEVABI
Maradona, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam eden Ronaldo ve Messi hakkında övgü dolu gü dolu sözler sarfetti. Bunun üzerine yıllardır dile getirilen soru bir kez daha gündeme geldi: Hangisi daha iyi? Peki FIFA 19 verilerine göre en iyisi hangisi?