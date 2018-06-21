Günün öne çıkan 10 haberi (21 Haziran 2018)
ntv.com.tr
21 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KANDİL AÇIKLAMASI
Kahramanmaraş mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin, "İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık ve 35 önemli ismi orada bitirdik'' ifadelerini kullandı.
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2- AĞRI'DA KAYBOLAN LEYLA AYDEMİR İLE İLGİLİ İHBARLAR ASILSIZ ÇIKTI
Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun amcası Yusuf Aydemir, bir kadının gizli numaradan aradığını belirterek, "Telefonu kapatmadan önce 'Başınız sağ olsun' dedi. Geçmiş olsun anlamında da söylemiş olabilir çünkü biz inanmıyoruz" diye konuştu. Arayan kişi ise, olayla ilgisi bulunmayan bir çocuk çıktı.
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3- TÜRKİYE'NİN TESLİM ALACAĞI F-35'LER HANGİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR?Türkiye'nin de proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının teslim töreni ABD'nin Teksas eyaletinde yapılacak. Uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Hava Kuvvetleri Üssü'ne nakledilecek. Bu üste bulunan Türk pilotları ve bakım görevlilerinin F-35 eğitim süreci 2019'a kadar sürecek. Bu arada Türk bayraklı F-35’lerin gerçekleştirdiği uçuştan yeni görüntüler de paylaşıldı.
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4- "MİLLET İTTİFAKI" SEÇİM SONRASI YOL HARİTASINI AÇIKLADI
CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından imzalanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi" kamuoyuna açıklandı. Belgede siyasal sistemin, kuvvetler ayrılığı ilkesine göre "yeniden" inşa edileceği belirtildi. "Parlamenter sisteme dönüş" ifadesi ise metinde yer almadı.
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5- KANSERİN YAYILMASINDA KİLİT ÖNEME SAHİP 11 GEN TESPİT EDİLDİ
Kanadalı bilim insanları, kanserin yayılmasında kilit öneme sahip olabileceği düşünülen 11 geni tespit etti.
Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma, yeni tespit edilen hedef genlere ket vurmanın, kanserin canlı hücrelerde metastaz yapmasını engellediğini gösterdi.
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6 -BENETTON'IN SIĞINMACI FOTOĞRAFLI REKLAMINA TEPKİ
Akdeniz’den kurtarılan sığınmacıların fotoğrafını reklam kampanyasında kullanan Benetton tepki gördü. Eleştirenler arasında geçen hafta sığınmacıların İtalya’ya girmesine izin vermeyen İçişleri Bakanı Salvini de var.
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7- INSTAGRAM YENİ VİDEO SERVİSİ IGTV'Yİ DUYURDU (IGTV NEDİR?)
Popüler mobil uygulama Instagram, YouTube'a rakip olacak yeni video servisi IGTV'yi görücüye çıkardı. Peki IGTV nedir? IGTV'nin kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? IGTV hangi platformlarda kullanılabiliyor? İşte IGTV ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
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8- NAZIM HİKMET'İN EŞYALARI SATIŞA ÇIKARILDI (ÇÖPTEN MÜZAYEDEYE)
Nazım Hikmet'in, kağıt toplayıcıları tarafından çöpte bulunan cezaevinde yaptığı özel eşyaları, Ata Müzayede tarafından online olarak satışa çıkarıldı. Hikmet'in hapishane döneminde de sık sık mektuplaştığı yakın arkadaşı Kemal Sülker, uzun yıllar gözü gibi baktığı Nazım koleksiyonunun bir bölümünü, İstanbul'daki özel bir koleje bağışladı.
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9- MSÜ 2018 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı, 18 Mart 2018'de yapılmış, adaylar tercih işlemlerini 24 Nisan ile 11 Mayıs tarihleri arasında yapmıştı. 11 Haziran'da duyurulması gereken sonuçların 21 Haziran'da açıklanacağı duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçları msb.gov.tr internet sitesinden açıklandı.
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10- VOLKAN BABACAN İLE HİLAL ÖZDEMİR EVLENDİ (SAHİLDE KONVOY KRİZİ)
Milli futbolcu Volkan Babacan, spikeri Hilal Özdemir ile dünyaevine girdi. Düğün öncesi 10 araçla sahil turuna çıkan konvoya trafik ekipleri müdahele etti.AYRINTILAR İÇİN