Günün öne çıkan 10 haberi (6 Aralık 2018)
ntv.com.tr
6 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAİKANI ERDOĞAN 14 İLİN ADAYINI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Erdoğan, seçim kampanyasında gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk edeceklerini, sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde afiş-bayrak asılacağını belirtti. Teşkilata seslenen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nı lekelemeyecek, gölgelemeyecek şekilde çalışmaları sürdüreceğiz" mesajı verdi.
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2. CHP'DE 300 ADAYIN İSMİ NETLEŞTİ
CHP'de bugün MYK ve ardından Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'da eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alındı. Toplantıda bazı adayların isimleri netleşti.
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33. ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI (BİR İLK YAŞANACAK)
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı bugün yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Tüm tarafların hassasiyeti göz önünde bulundurulacak" dedi. Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat enflasyon artışını hatırlatarak "Bu kez işçiden fedakarlık beklenmemeli" diye konuştu. İşveren Temsilcisi Akansel Koç ise "Ekonomik durum işletmeleri de etkiledi" dedi.
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4. ALT GEÇİTTEKİ CİNSEL SALDIRI DAVASINDA KARAR
Esenyurt'taki alt geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık M.O, mahkeme heyeti tarafından "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, "iyi hal indirimi" uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.
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5. YEMEN'DE BARIŞ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda başladı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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6. CANLI YAYINDA DOĞALGAZ PAZARLIĞI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenk, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısı kapsamında yapılan canlı yayında, Belarus'un Rusya'dan ithal ettiği gazın fiyatını tartıştı. Belarus'un bin metreküplük doğalgazı Rusya'dan yaklaşık 130 dolardan aldığını anımsatan Lukaşenko, "Halbuki hemen yanımızdaki Rusya'nın Smolensk bölgesinde doğalgazın fiyatı bin metreküpte 70 dolar seviyesinde" ifadesini kullandı.
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7. MERKEL ZİRVEDE, SABANCI DA LİSTEDE (DÜNYANIN EN GÜÇLÜ KADINLARI)
Forbes, bu yıl 15. kez yayınladığı 'Dünya'nın En Güçlü 100 kadını' listesini açıkladı. Listenin zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alırken, Güler Sabancı da Forbes listesine girmeyi başardı.
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8. 76. ALTIN KÜRE ADAYLARI AÇIKLANDI
Bu yıl 76'ncısı verilecek olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylar belli oldu. İşte 2019 Altın Küre adayları...
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9. KAMONDO AİLESİNDEN KALAN SON İKİ TABLO İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Kırım Savaşı döneminde Osmanlı İmparatorluğu Ordusu'nu finanse eden ve imparatorluğun son dönemine damga vuran en önemli aktörlerden Kamondo Ailesi'ne ait iki yeni eser ortaya çıktı. YOO Mimarlık tarafından düzenlenen etkinlikte Kamondo Ailesi'nin en önemli fertlerinden Nissim de Kamondo ve eşi Elise Fernandez Kamondo’nun olduğu düşünülen 1883 Esperon imzalı yağlıboya portre tabloları ilk kez tanıtıldı.
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10. INSTAGRAM'I EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER (TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?)
Ekim 2018 itibariyle dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkeleri belirlendi.