Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı

Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sulara kapılarak kayboldu. Sinop'ta su baskınında evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar helikopterle kurtarıldı. Ayancık ilçesindeki devlet hastanesini su bastı, hastalar tahliye ediliyor. Kastamonu'da da birçok cadde ve sokağı su bastı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi.

İHA - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 08:15 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 16:49

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 1

Karadeniz'de birçok şiddetli yağış sele neden oldu.

VALİ GÜNER SON DURUMU NTV'YE ANLATTI

MAHSUR KALANLAR HELİKOPTERLE KURTARILDI

SEL ONLARCA ARACI SÜRÜKLEDİ

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 2
Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da taşkınlar oldu.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 3

BARTIN

Şiddetli yağıştan en fazla Bartın etkilendi. Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde ahşap evin büyük bölümünün yıkılmasıyla sel sularına kapılan 80 yaşındaki kadın kayboldu. Kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 4
Kumluca ve Apdipaşa beldelerinde de hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelan bölgesinde; Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri aralıksız çalışıyor.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 5
Yağış nedeniyle Yenihan ve Bahçecik mevkilerinde yolun çökmesi sonucu Bartın-Karabük kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Bu kente ulaşım, Kumluca beldesindeki alternatif yollardan sağlanıyor.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 6

Selde sürüklenen araçta mahsur kalan iki kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişiye de Karayolları ve belediyeye ait iş makineleriyle ulaşıldı.

Araçlarıyla selde sürüklenirken kurtarılan toplam 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 7
Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 8

SİNOP

Sinop'ta da sağanak sonrası kentte su baskınları yaşandı. 

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 9
Yağış en çok Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 10

Ayancık Çayı'nın taşması ile yollar dereye döndü. Araçlar sürüklendi, köylerde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı.

Ayancık Devlet Hastanesi'ni su bastı. Hastaların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 11
Kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve 3 helikopter katıldı.

Selin taşıdığı ağaç parçaları Sinop sahiline ulaştı. Ağaçlar Denizin yüzeyini kapladı.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 12

SAMSUN

Samsun'un Bafra ilçesinde de sağanak nedeniyle yollar göle döndü.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 13
Sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı apartmanların girişi su doldu.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 14

KASTAMONU

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle kapanan kara yolunun trafiğe açılması için çalışma yapılıyor.

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 15
Azdavay ilçesi ile Kastamonu'yu birbirine bağlayan kara yolunun Samancılar mevkisinde, sağanağın ardından sel oluştu.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 16
Karayolu, su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 17
Kopuk mevkisinde kara yolunun çökmesi nedeniyle yolda kalan araçların içindeki sürücüler mahsur kaldı.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 18
Sürücüleri AFAD ekipleri suda güçlükle ilerleyerek kurtardı.

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 19
Bölgede AFAD ile UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, Karayolları ve Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 20
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 21
İçişleri Bakanı Soylu şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kastamonu Azdavay ve Bozkurt'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Bartın'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ise Sinop'a geçeceği söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 22
"Şu anda hem müdahaleler hem tahliyeler hem de arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var. Burada bazı hastanelerin tahliyesi de söz konusu."
Karadeniz'de yine sel: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı - 23

Bölgeye çevredeki illerden yardımların ulaştırıldığını söyleyen Soylu, "Yine Jandarma Genel Komutanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız tüm helikopterlerini bölgeye sevk etmeye çalışıyorlar. Hem havadan hem de karadan tüm tahliye çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir kayıp vatandaşımız var. İlk aldığımız, sabah itibariyle Bartın'dan aldığımız bir bilgi çerçevesinde bunu ifade etmek istiyorum. Bazı haber alınamayan yerler var. Bunlarla ilgili de haber alındığı sürece vatandaşımıza bilgiyi intikal ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Metrekareye 100 kilogram üstü yağışın afet olarak değerlendirildiğini söyleyen Soylu, Tarım ve Orman Bakanlığının meteorolojiden aldığı bilgiye göre, yağış miktarının 300 kilogramın üzerine geçtiğinin ifade edildiğini bildirdi.

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