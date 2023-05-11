Muharrem İnce adaylıktan çekildi | Liderler kararı nasıl değerlendirdi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirirken, karara üzüldüğünü söyledi. "Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi." açıklamasını yapan Erdoğan, "Bay Kemal neyle geldi; kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediniz öbür gün ortaya çıkar." diye konuştu.

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