Muharrem İnce adaylıktan çekildi | Liderler kararı nasıl değerlendirdi?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' dedi.
İnce'nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekilme kararına hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı kanadından peş peşe açıklamalar geldi. İşte Muharrem İnce'nin çekilme kararı sonrası liderlerden gelen açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini değerlendirirken, karara üzüldüğünü söyledi. "Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi." açıklamasını yapan Erdoğan, "Bay Kemal neyle geldi; kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Herhalde o da şöyle yarın bilemediniz öbür gün ortaya çıkar." diye konuştu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala adaylıktan çekilme kararına ilişkin, "Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." çağrısında bulundu.
Sosyal medya paylaşımına Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını ekleyen "Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli." diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…"
İnce'nin adaylıktan çakilmesi sonrası akşam saatlerinde Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, son dönemde sosyal medyada yer alan sahte içerik ve kaset iddialarından Rusya'nın sorumlu tuttu.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. " dedi.
"Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız. " ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV yayınında Muharrem İnce'nin kararını değerlendirdi. Akşener, "İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifasına götüren belden aşağı vuran, kendisinin de ifade ettiği, bu tür konuların Türkiye açısından artık bitmesi gerektiğini, çok çirkin olduğunu ifade etmek isterim." dedi.
Yurt dışında oy verme işlemi tamamlandığından, seçimlerin ilk turu için İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.
Pazar günü seçmenin önüne gelecek pusulalarda da İnce aday olarak yer alacak. Aldığı oylar yine geçerli olacak. İnce adaylıktan çekildiğine dair resmi başvurusunu yaparsa Yüksek Seçim Kurulu kullanılan oylara ilişkin karar alabilecek.
Öte yandan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Millet İttifakı saat 22.00'de toplandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezindeki toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.