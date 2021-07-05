Kate Middleton karantinaya alındı

05.07.2021 - 12:48
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton’un Covid-19’lu biriyle temas ettiği açıklandı. Düşesin önlem olarak, karantinaya alındığı ve tüm etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi.
Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Öte yadan, geçen hafta İngiliz ve ABD basınına yansıyan haberlerde, Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle ile görüşmek ve aralarındaki gerilimi azaltmak için ABD'ye gizli bir seyahat planladığı öne sürülmüştü.
PRENS WILLIAM İLE KATE MIDDLETON, PRENS HARRY'Yİ ZİYARETE GİDİYOR