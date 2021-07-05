Kate Middleton karantinaya alındı

DURUMU İYİ "Covid-19 için pozitif olduğu tespit edilen bir kişinin, geçen hafta Cambridge Düşesi ile temas kurduğunu öğrendik. Majesteleri şu anda iyi ve herhangi bir semptom yaşamıyor. Ancak

tüm ilgili hükümet yönergelerini izliyoruz. Şu anda evde kendi kendini izole ediyor.”