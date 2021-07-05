Kate Middleton karantinaya alındı

İngiltere Kraliyet Ailesi’nin popüler üyelerinden Kate Middleton’un, Covid-19’lu bir kişiyle temas ettikten sonra karantinaya alındığı belirtildi. 39 yaşındaki Cambridge Düşesi’nin tüm etkinliklerini iptal ettiği açıklandı.

05.07.2021 - 12:48

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TÜM ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William’ın eşi Kate Middleton’un Covid-19’lu biriyle temas ettiği açıklandı. Düşesin önlem olarak, karantinaya alındığı ve tüm etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi. 

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Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

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DURUMU İYİ

"Covid-19 için pozitif olduğu tespit edilen bir kişinin, geçen hafta Cambridge Düşesi ile temas kurduğunu öğrendik. Majesteleri şu anda iyi ve herhangi bir semptom yaşamıyor. Ancak
tüm ilgili hükümet yönergelerini izliyoruz. Şu anda evde kendi kendini izole ediyor.”
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Bununla birlikte Prens William ve 39 yaşındaki Middleton’un Prens Goerge (7), Prenses Chartlotte(6) ve Prens Louis (3) adında üç çocukları bulunuyor.
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Öte yadan, geçen hafta İngiliz ve ABD basınına yansıyan haberlerde, Prens William ile eşi Kate MiddletonPrens Harry ve Meghan Markle ile görüşmek ve aralarındaki gerilimi azaltmak için ABD'ye gizli bir seyahat planladığı öne sürülmüştü. 

PRENS WILLIAM İLE KATE MIDDLETON, PRENS HARRY'Yİ ZİYARETE GİDİYOR

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