Mart ayında en çok konuşulan ünlü isimler (2019)
DHA
Mart ayında magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimleri belirlendi. 20 senelik eşi Zafer Çika’yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ, ay boyunca en çok konuşulan isim oldu. İşte detaylar ve listedeki diğer isimler...
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1Medya Takip Merkezi (MTM), mart ayı magazin raporunu açıklandı. Buna göre, 20 senelik eşi Zafer Çika’yı geçirdiği trafik kazası sonucu kaybeden Demet Akbağ, mart ayında 6 bin 694 haberin konusu oldu.
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2Acun Ilıcalı, en çok konuşulan ünlü isimler listesinin ikinci sırasında yer alırken, onu Ahmet Kural ile süren davası ile Sıla Gençoğlu takip etti.
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3Hazer Amani ile Sıla Gençoğlu, 17 Ocak'ta şarkıcının otomobilinin içinde samimi bir halde görüntülenmişti. Amani, Sıla ile arasında bir şey olmadığını ve bir proje için görüştüklerini söylemişti. İki tarafın da üstü kapalı cevaplar vererek olaya açıklık getirmemesiyle büyüyen iddialara göre, 5 yıllık eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Hazer Amani şarkıcı Sıla ile aynı evde yaşamaya başladı. Özel hayatındaki çarpıcı gelişmelerle konuşulan Sıla, 5 bin 81 haberle medyada en çok haberi bulunan isimlerden oldu.
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42014 yılında Amerika'da evlenen şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğinde uzun süredir kriz yaşandığı iddia ediliyordu. Önce Kenan Doğulu, ardından Beren Saat’ten iddialara yalanlama geldi.
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5Öte yandan Netflix’in yeni dizisinde Urfa Göbeklitepe’de yaşayan ‘Atiye’ adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı öğrenilen Beren Saat, MTM’nin mart ayı raporuna göre medyada 4 bin 329 haberle konuşuldu.
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6Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik ‘hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından hakim karşısına çıktı. Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural, "Sıla Hanım'ın arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik saygısızlığı nedeniyle ayrıldık" ifadesine açıklık getirdi.
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7Yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çeken Kural, ayrılık açıklamasında inanç kelimesinin cımbızlandığını belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi. Verilen ifadeler sonrası duruşma 22 Nisan’a ertelenirken Ahmet Kural’ın 5 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi. Kural, mart ayında 3 bin 995 haberle konuşuldu.
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8Cem Yılmaz, prömiyerini İngiltere’de yaptığı ‘Diamond Elite Platinum Plus’ adlı yeni stand-up gösterisini Tim Show Center’da sergiledi. 3 saat sahnede kalan komedyeni izleyenler arasında sevgilisi Defne Samyeli’nin yanı sıra Aslışah Alkoçlar, Tolga Çevik, Seda Güven ve Özkan Uğur da vardı. Yıllar sonra stand-up şovlarına start veren komedyen Cem Yılmaz, 3 bin 670 haberle adından söz ettirdi.