Meghan Markle'ın Madame Tussauds Müzesin'ndeki balmumu heykeline hamilelik güncellemesi geldi

03.03.2021 - 08:02 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 08:19
Meghan Markle ve Prens Harry, geçen ay ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu. Madame Tussauds Sidney Müzesi de bunun üzerine Meghan Markle’ın balmumu heykelinde güncelleme yaptı.
Markle heykelinin son hali, müzenin Instagram sayfasında paylaşıldı.
Markle’ın hamile balmumu heykeli, sosyal medyadan beğeni mesajları aldı.
Meghan Markle ve Prens Harry, 6 Mayıs'ta iki yaşına girecek olan Archie adlı oğullarına kardeş geleceği haberini siyah-beyaz bir fotoğrafla duyurmuştu. Çiftin sözcüsü, "Archie'nin ağabey olacağını doğruluyoruz. Sussex Dükü ve Düşesi ikinci çocuklarını bekledikleri için çok mutlu" ifadesini kullanmıştı.
Markle, 25 Kasım'da New York Times için kaleme aldığı makalede, geçen temmuz ayında düşük yaptığını açıklamıştı. Düşes, duygusal yazısında, "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek" ifadesini kullanmıştı.
NORMAL AİLE HAYATI İSTEDİLER
Meghan ve Harry çifti, geçen yıl kraliyet ailesi rollerini resmi olarak bıraktı. Kararda, normal bir aile hayatına sahip olma isteklerinin belirleyici olduğu belirtildi. Bir saray kaynağı daha önce People dergisine konuşarak, çiftin kraliyetten ayrılmalarıyla ilgili "Nükleer düğmeye basacaklarını biliyorlar" demişti.
Çift, mart ayı ortalarında California'ya taşındıktan sonra Montecito bölgesindeki yeni evlerinde yaşamaya başladı. Yeni hayatlarında yeni kurdukları vakıfları Archewell'i geliştirmeye odaklandılar.