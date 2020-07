Survivor'da kim elendi, finale hangi isimler kaldı? (Survivor Berkan kimdir?-12 temmuz Survivor ayrıntıları)

Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan ile Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.

Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.