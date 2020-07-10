Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları)

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'dan kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 131. bölümünde dokunulmazlık ödülünü kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı gösterdi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can'dan oluştu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve Survivor Elif kimdir sorusunun cevabı...

10.07.2020 - 09:38

Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 1
Survivor'ın 9 temmuzda yayınlanan 131. bölümünde bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele etti. Ön elemede karşı karşıya gelen Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu. Berkan ve Cemal Can'ın karşılaştığı parkurda ise kazananı 5-3 skor ile Berkan oldu.
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 2

Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. 

ELENEN ELİF'İN İLK SÖZLERİ 

Sakin kişiliğiye ilk günden bu yana mücadelesini sürdüren Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, "Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum" dedi.

Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 3
Elif YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 4

ÇARŞAMBA YAŞANANLAR

Sercan Yıldırım'ın elenmesinin ardından Survivor'ın 130. bölümü zorlu bireysel dokunulmazlık oyununa sahne oldu. 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü oynanan dokunulmazlık oyununda Elif ile karşılaşan Barış 3-1 lik skorla dokunulmazlık finalinin ilk ismi oldu. Cemal Can ve Berkan'ın mücadelesi ise nefesleri kesti. İlk 2 oyunu Cemal can kazanırken 3. oyunu Berkan kazanarak durumu 2-2'ye getirdi. Oynanan uzatma oyununu da Cemal Can kazandı ve dokunulmazlık oyunu finalinde Barış'ın rakibi Cemal Can oldu.
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 5

Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.

İşte Survivor 2020'den yansıyan bazı kareler...

Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 6
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 7
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 8
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 9
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 10
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 11
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 12
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 13
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 14
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 15
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 16
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 17
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 18
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 19
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 20
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 21
Survivor'da kim elendi, finale kim kaldı?(Survivor Elif kimdir?/9 Temmuz ayrıntıları) - 22

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