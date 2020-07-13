Survivor'da kim elendi, finale kimler kaldı (Survivor Berkan kimdir?-12 temmuz ayrıntıları)

13.07.2020 - 07:30
Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın son dörde kalmayı başardığı yarışta son konsey gerçekleşti. Cemal Can'ın dokunulmazlığı almasıyla birlikte Yasin, Berkan ve Barış SMS'e çıktı.
2020 Survivor ne zaman bitecek, Survivor finali ne zaman yapılacak? (Haber Detay-Tıkla Oku)
Büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti. Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları sordular. Aycan'ın Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi. Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.
2020 Survivor ne zaman bitecek, Survivor finali ne zaman yapılacak? (Haber Detay-Tıkla Oku)
Acun Ilıcalı, İstanbul'daki finale gitmeye hak kazanan 3 ismi canlı yayında açıkladı. SMS oylaması sonucuda Survivor hayallerine veda eden isim Berkan oldu. Acun Ilıcalı'nın Berkan'ın ismini açıklamasıyla birlikte Yasin büyük şok yaşadı.
BERKAN'IN İLK SÖZLERİ
Eleme kararı sonrası Berkan "Öncelikle konuşmaya size ve güzel ekibinize teşekkür ederek başlamak isterim. Bir çok emeğin doğrultusunda bu sene gelmem nasip oldu. Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Acun Ilıcalı merakla beklenen Survivor Finali ne zaman sorusuna ise şu şekilde açıklık getirdi:b "Yaklaşık 1,5 saat sonra yola çıkacağız. 14 saatlik bir yolumuz var. Yarın akşam Galataport'da büyük final başlıyor. Muhteşem bir final sizi bekliyor. Bu geceyi yolda geçireceğiz. Yarın öğlen gibi İstanbul'da olacağız. Akşam da finaldeyiz. Finalimiz seyirciye kapalı. Bu konu için özür diliyoruz. Şu an itibarıyla Dominik çekimlerimiz bitmiştir. Gönülden başarılar. 2 gün sonra bir şampiyon çıkacak. Hepinize başarılar diliyorum."
İşte Survivor finali hakkında merak edilenler ve haftanın ayrıntıları...
2020 Survivor ne zaman bitecek, Survivor finali ne zaman yapılacak? (Haber Detay-Tıkla Oku)
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.
Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan ile Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.
Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme gerçekleşmedi. Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
SURVIVOR'DA ELEME OLDU MU?
Survivor 2020 133. bölümde dokunulmazlığı Cemal Can kazanarak, eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.
Survivor’da final için geri sayım başladı. Survivor’da yarışmacılar ilk kez canlı yayında parkur yarışına çıktı.
Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi. Oyunların sonunda ise finale çıkan isimler arasında beş galibiyete ulaşan isim yarı finale yükseldi.
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Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.
Survivor’da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
ELENEN ELİF'İN İLK SÖZLERİ
Sakin kişiliğiye ilk günden bu yana mücadelesini sürdüren Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, "Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum" dedi.
Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.