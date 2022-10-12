1 yaşındaki bebeğe bağırsak nakli: Dünyada bir ilk

İspanyol doktorlar dikkat çeken bir başarıya imza attı.



Kalp yetmezliğinden ölen bir çocuktan alınan bağırsak 1 yaşındaki bebeğe başarıyla nakledildi.



İspanyol yetkililer bunun dünyada bir ilk olduğunu söylüyor.



Naklin yapıldığı Emma isimli bebek, bir yaşındayken bağırsak sorunları yaşamaya başladı. Bağırsağı çok kısa olduğu için işlevini kaybetmeye başlarken Emma'nın sağlığı giderek kötüleşti.



Kalp sorunları nedeniyle aynı yaşlarda ölen bir başka bebek Emma için umut oldu.



Ölen bebeğin organları ecmo bulunmamasına rağmen başarılı bir şekilde korundu ve daha sonra emma'ya nakledildi. Bağırsağın ani kalp durmasından ölen bir kişiden nakledilmesi, dünyada bir ilk olarak niteleniyor.

Bağırsağın nakledilmeden önce bu durumda korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.



Nakledilen organlar genellikle beyin ölümleri gerçekleşen ancak kalp atışları süren kişilerden alınıyor. Bu sayede organlar nakledilinceye kadar bozulmadan korunabiliyor



Son dönemdeyse İspanya'da gelişen teknikler sayesinde kalpleri duran kişilerden de nakiller yapılmaya başlandı. İspanya'da artık nakledilen organların üçte biri bu kişilerden alınıyor.



Bağırsak nakli yapılan Emma ise artık 17 aylık. Karaciğer, mide, pankreas ve dalak nakli de yapılan bebeğin sağlık durumu iyi



Doktorlar, "Onun yaşında ve kilosunda olan bebekler kadar iyiyor. iyi besleniyor. yemeyi ve oyun oynamayı seviyor" dedi.



Tıpta öncü olduğu belirtilen bağırsak naklinin ön hazırlıklarının 3 yıl sürdüğü belirtiliyor.