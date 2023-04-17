Anne ve bebeğin ölümüne neden oluyor Gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisi için test geliştirildi

Bilim insanları, halk arasında "gebelik zehirlenmesi" olarak bilinen preeklampsinin daha hızlı teşhis edilmesini sağlayacak yeni bir test geliştirdi. Tedavi edilmediğinde ciddi problemlere neden olan preeklampsi anne ve bebeğin ölümüne neden olabiliyor.

Anne ve bebeğin ölümüne neden oluyor Gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisi için test geliştirildi
2 dakikada 1 kadın hamilelik yüzünden ölüyor

2 dakikada 1 kadın hamilelik yüzünden ölüyor

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'nın Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, gebelik döneminde görülen ve anne ile bebek için ölümcül olabilen preeklampsinin teşhis edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü.

insanları, gebelikleri sırasında bu duruma yakalanan kadınların kan plazmalarında preeklampsiyi daha hızlı teşhis eden bir test geliştirdi.

Testin 15 dakika içinde sonuç verdiği ve yüzde 90,5 oranında komplikasyona duyarlı olduğu kaydedildi.

Anne ve bebeğin ölümüne neden oluyor Gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisi için test geliştirildi - 1
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GEBELİK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ayrıca testin, hamile kadınların yüzde 4 ila 8'ini etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilen preeklampsinin teşhis ve tedavisinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, idrarda protein kaybı ve vücutta şişlik gibi etkilere yol açıyor.

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