Araştırmaya göre "erkek gribi" gerçek olabilir

KADINLARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DAHA GÜÇLÜ



Onlarca yıldır bilim insanları "erkek gribinin" gerçek olup olmadığını tartıştı.



Beslenme uzmanı Jenna Hope kitabında, kanıtların kadın bağışıklık sisteminin erkek bağışıklık sisteminden daha güçlü olduğunu gösterdiğini savunuyor. Hope, bu durumun hormonlarla ilgili olduğunu ileri sürüyor.



Kadın cinsiyet hormonları progesteron ve östrojen, bağışıklık sistemini destekleme eğiliminde. Erkeklik hormonu testosteron ise bağışıklığı bastırabilir.



EVRİME GÖRE KADIN HAYATTA KALMALI



Uzmanlara göre biyoloji, kadınların bulaşıcı salgınlardan daha fazla hayatta kalmasını istiyor olabilir.



İnsan popülasyonundaki erkeklerin yüzde 50'si kaybedilse bile nüfus bunu telafi ediyor ve insan ırkı bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor. Ancak, bir insan popülasyonu doğurgan dişilerin yüzde 50'sini kaybederse büyük olasılıkla yıkıma uğrayacaktır.



Erkekler, en azından evrimsel açıdan oldukça vazgeçilebilir gibi görünse de, araştırmalar onların hastalandıklarında bakım arama olasılıklarının da daha düşük olduğunu gösteriyor.



Bağışıklığı bilimsel açıdan daha zayıf olduğu kanıtlanan erkek cinsinin soğuk kış aylarında hastalanmamak için kendilerine daha çok dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

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