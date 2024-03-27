Bilim insanları duyurdu: Yüz hatları anne karnında belirleniyor

Bilim insanları, insanların yüz hatlarındaki farklılıkların nedeninin annenin hamileyken yediği besinler olabileceğini ortaya çıkardı.
İnsanların benzersiz yüz özellikleri, annelerinin hamilelik sırasında yediklerinden etkilenmiş olabilir. Protein açısından zengin beslenme, daha geniş burun ve çenelere yol açar.
Kafatası şeklinden burundaki kemiğe kadar insanların görünüşlerindeki ince farklılıklar, beslenmenin tetiklediği genler tarafından rahimde yaratılır.
TÜKETİLEN PROTEİN YÜZ HATLARINI BELİRLİYOR
Hamilelik sırasında ne kadar çok protein tüketilirse "mTORC1" olarak adlandırılan bu genler o kadar aktif hale gelir.
Araştırmacılar bu genin, burnun uzunluğunu ve burun deliklerinin genişliğini, yanakların şeklini ve çenenin çıkıntısını ayarlayarak bebeğin yüz görünümüne "ince ayar" yapabileceğini söylüyor.
Anneleri daha düşük proteinli gıdalarla beslemek daha ince yüzlere ve daha sivri yüz hatlarına yol açabilir.
HAMİLE FARELERDE VE BALIKLARDA DENEY YAPILDI
Nature Communications isimli dergide yayınlanan çalışmada, uluslararası araştırmacılar, "Annenin beslenme şeklindeki protein seviyesinin mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların yüz hatlarında ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk. Bu durum farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açıyor" duyurusunu yaptı.
Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler uygulandı ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki "mTORC1" sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına farklı yüz özellikleri verdiğini ortaya çıkardı.
Bazı balık türlerinde, anneleri düşük proteinli bir diyet tüketiyorsa, bebeklerin daha uzun ve ince burunlu olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirdi.
Bu da yavrulara, besin seviyelerinin düşük olduğu bölgelerde yiyecek ararken avantaj sağlıyor.
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