Bilim insanları duyurdu: Yüz hatları anne karnında belirleniyor

HAMİLE FARELERDE VE BALIKLARDA DENEY YAPILDI



Nature Communications isimli dergide yayınlanan çalışmada, uluslararası araştırmacılar, "Annenin beslenme şeklindeki protein seviyesinin mTORC1 aktivitesini düzenlediğini ve bunun da embriyoların yüz hatlarında ince ama belirgin değişikliklere yol açtığını bulduk. Bu durum farklı yüz özelliklerinden oluşan bir 'spektruma' yol açıyor" duyurusunu yaptı.



Hamile farelere ve balıklara farklı diyetler uygulandı ve araştırmacılar bunun rahimlerindeki "mTORC1" sinyalini değiştirdiğini ve yavrularına farklı yüz özellikleri verdiğini ortaya çıkardı.



Bazı balık türlerinde, anneleri düşük proteinli bir diyet tüketiyorsa, bebeklerin daha uzun ve ince burunlu olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilirdi.

Bu da yavrulara, besin seviyelerinin düşük olduğu bölgelerde yiyecek ararken avantaj sağlıyor.