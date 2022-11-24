Çin'in günlük corona virüs vakaları rekor seviyeye ulaştı

Çin'in günlük corona virüs vakaları, hükümetin zorunlu tecritler ve seyahat kısıtlamalarını içeren sıfır tolerans politikasına rağmen, pandeminin başlamasından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Ülkede çarşamba günü vaka sayısı 30 bini aştı.

Çin'in günlük corona virüs vakaları rekor seviyeye ulaştı

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Rakamlar, 'in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük.

Ancak Pekin'in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlar bile tüm şehirleri kapatabilir ve enfekte hastaların temaslarını katı karantinaya alabilir.

Ulusal Bürosu, çarşamba günü, ülkenin 31 bin 454 yerel vaka kaydettiğini söyledi.

Acımasız sıfır  baskısı, salgının üçüncü yıldönümü yaklaşırken nüfusun büyük bir bölümünde yorgunluğa ve kızgınlığa neden oldu,

ÜRETİMİ DE VURDU

Şiddetli protestoların yanı sıra dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde üretimi de vurdu.

Pekin, Şangay, Guangzhou ve Chongqing dahil olmak üzere birçok şehir, vakalar arttıkça karantina kurallarını sertleştirdi.

Pekin yetkilileri,alışveriş merkezleri, oteller ve hükümet binaları gibi halka açık yerlere girmek isteyenler için 48 saat içinde negatif bir PCR testi sonucunu zorunlu kıldı.

Şehirdeki okullar çevrimiçi derslere başladı.

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