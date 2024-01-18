Daha çok kardeşi olan çocukların ruh sağlığı tehlikede

YAŞI YAKIN KARDEŞLERDE DAHA BÜYÜK ETKİ



Gençlerin kardeş sayısı arttıkça ruh sağlığının daha kötü olduğu, özellikle kız ve erkek kardeşlerin yaşları birbirine yakın olduğunda daha büyük etkiler görüldüğü ortaya çıktı.



Downey, "Ebeveynleri bir pasta gibi düşünürseniz, tek çocuk olmak tüm pastayı almanız anlamına gelir. Ancak daha fazla kardeş eklediğinizde çocuklar ebeveynlerinden daha az ilgi görebiliyor ve bu da onların zihinsel sağlıklarını etkiliyor." dedi.



Araştırmacılar, kardeşleri aynı yaşta olan gençlerin daha kötü durumda olmasının bu düşünceyi desteklediğine inanıyor. En iyi ruh sağlığına sahip gençlerin en yüksek sosyoekonomik avantajlara sahip ailelerden geldiği belirlendi.



ABD'de bunlar genellikle yalnızca bir veya iki çocuklu ailelerdi. Çin'de tek çocuklu aileler vardı.

Çin'in tek çocuk politikasına uygun olarak Çinli çocukların yaklaşık üçte biri tek çocuk; ABD'deki çocukların ise yüzde 12,6'sı tek çocuk.



Önceki çalışmalar kardeşlerle bağlantılı olumlu etkileri öne sürüyor ve bu da karmaşık bir tablo ortaya koyuyor.



Fazla kardeşi olan çocukların anaokulunda diğerleriyle daha iyi anlaştıkları ve boşanma olasılıklarının daha düşük olduğu tespit edildi. Bunun yakın ilişkiler kurma konusunda zaten deneyime sahip olmalarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.