Denizli Valiliği'nden corona virüs açıklaması

Denizli Valiliği, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 3 kişinin numune sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

DHA 28.02.2020 - 09:25

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Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün İran, Kırgız ve Afgan uyruklu 3 kişinin yüksek ateş ve burun akıntısı gibi şikayetlerle Denizli Devlet Hastanesine başvurduğu, numunelerinin alınmasının ardından enfeksiyon hastalıkları servisinde gözlem altına alındıkları belirtildi.

Corona virüs, şüphesi taşıyan hastaların sonuçlarının negatif çıktığı kaydedilen açıklamada, "İran (18 yaş), Kırgız  (27 yaş) ve Afgan uyruklu (21 yaş) hastaların numunelerinin sonuçları, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından negatif olarak tespit edilmiş, 3 yabancı uyruklu vatandaşta da corona virüse rastlanmamıştır" denildi. 

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