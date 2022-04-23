Depresyon nedir, belirtileri nelerdir?

Bir duygudurum bozukluğu olan depresyon, sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olur. Peki, tedavi gerektiren tıbbi bir durum olan depresyon nedir? Depresyon belirtileri neler? Depresyon nasıl tedavi edilir?

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 03:59 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 12:21

Depresyon nedir, belirtileri nelerdir?

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(majör depresif bozukluk), nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın bir hastalıktır.

gerektiren tıbbi bir durum olan depresyon, genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlar ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür.

Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?

Sürekli üzgün hissetmek

İntihar eğilimi

Sürekli yorgun hissetme

Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı

Aşırı yeme veya iştahsızlık

Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık

Suçlu hissetmek

Konsantrasyon kaybı

Sık sık ağlamak

Aileden uzaklaşmak

DEPRESYON TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Depresyon genellikle bireyin tek başına tedavi edebileceği bir hastalık değildir. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanır. Şiddetli depresyon durumunda ise hastanede yatmak gerekebilir.

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