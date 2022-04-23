Depresyon nedir, belirtileri nelerdir?

Depresyon (majör depresif bozukluk), nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın bir hastalıktır.

Tedavi gerektiren tıbbi bir durum olan depresyon, genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlar ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür.

Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?

Sürekli üzgün hissetmek



İntihar eğilimi

Sürekli yorgun hissetme



Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı



Aşırı yeme veya iştahsızlık



Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma



Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık



Suçlu hissetmek



Konsantrasyon kaybı

Sık sık ağlamak



Aileden uzaklaşmak

DEPRESYON TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Depresyon genellikle bireyin tek başına tedavi edebileceği bir hastalık değildir. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanır. Şiddetli depresyon durumunda ise hastanede yatmak gerekebilir.

