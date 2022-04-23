Depresyon nedir, belirtileri nelerdir?

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 03:59 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 12:21
Depresyon (majör depresif bozukluk), nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın bir hastalıktır.
Tedavi gerektiren tıbbi bir durum olan depresyon, genellikle 20'li veya 30'lu yaşlarda başlar ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür.
Depresyon çeşitli duygusal ve fiziksel belirtilere yol açabilir.
DEPRESYON BELİRTİLERİ NELER?
Sürekli üzgün hissetmek
İntihar eğilimi
Sürekli yorgun hissetme
Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı
Aşırı yeme veya iştahsızlık
Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma
Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık
Suçlu hissetmek
Konsantrasyon kaybı
Sık sık ağlamak
Aileden uzaklaşmak
DEPRESYON TEDAVİSİ NASIL OLUR?
Depresyon genellikle bireyin tek başına tedavi edebileceği bir hastalık değildir. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi yanında psikoterapi uygulanır. Şiddetli depresyon durumunda ise hastanede yatmak gerekebilir.