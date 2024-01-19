Doktorlar huzursuz bacak sendromuna çare bulmuş olabilir

Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor ve genellikle rahatsız edici hisleri hafifletmek için kişinin bacaklarını kıpırdatması ve tekmelemesi yönünde karşı konulmaz bir dürtüyle kendini gösteriyor.



Kendini "şeker karşıtı adam" olarak tanımlayan ve farklı hastalıkların kökenlerini araştırma konusunda uzman Dr. George Lundberg, tatlının etkilerini ilk elden deneyimledi.



Şeker tüketimi arttığında ağrılarının sıklaştığını söyleyen doktor daha sonra diyetini şekersiz şekilde yeniden planladı. Doktorun iddiasına göre şekeri kesmek huzursuz bacak sendromu sıklığını ciddi oranda azalttı.



Bilim henüz huzursuz bacak sendromunun yüksek şekerli bir diyetten kaynaklandığını kesin olarak söylemiyor ancak daha az şeker tüketildiğinde semptomların azaldığı tespit edildi.



Sofra şekeri, şuruplar, bal ve konsantre meyve veya sebze sularından elde edilen şekerler dahil olmak üzere ilave şekerlerin kişinin tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı riskini de büyük ölçüde artırdığı biliniyor.

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