Doktorlar huzursuz bacak sendromuna çare bulmuş olabilir

Dünya üzerinde milyonlarca insana uyku uyutmayan huzursuz bacak sendromunun semptomları arasında ağrı, karıncalanma ve kaşıntı hisleri yer alıyor. Son araştırmaya göre yüksek şekerli gıdaları kesen insanların huzursuz bacak sendromu belirtilerinde azalma görüldü.

Doktorlar huzursuz bacak sendromuna çare bulmuş olabilir

Adından da anlaşılacağı gibi, bacaklarda uykusuz gecelere neden olan ağrı, zonklama, çekilme, kaşıntı veya karıncalanma hissine neden oluyor. Bir doktor huzursuz bacak sendromunun basit ve doğal bir çaresi olabileceğini iddia ediyor.

Çoğunlukla uyku vakti gibi hareketsiz zamanlarda insanları etkileyen hastalık nedeniyle yalnızca küçük bir grup doktora gidiyor ve çok daha azı resmi teşhis alıyor.

Doktorlar rahatsızlığın etkilerini azaltacak umut verici, doğal bir çareye işaret ediyor: Şekeri azaltmak.

Çok sayıda kanıt, huzursuz bacak semptomlarının şiddetlenmesinde şekerli yiyecek tüketimini suçluyor.

Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?

Huzursuz bacak sendromu nedir? Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?

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Huzursuz bacak sendromu kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor ve genellikle rahatsız edici hisleri hafifletmek için kişinin bacaklarını kıpırdatması ve tekmelemesi yönünde karşı konulmaz bir dürtüyle kendini gösteriyor.

Kendini "şeker karşıtı adam" olarak tanımlayan ve farklı hastalıkların kökenlerini araştırma konusunda uzman Dr. George Lundberg, tatlının etkilerini ilk elden deneyimledi.

tüketimi arttığında ağrılarının sıklaştığını söyleyen doktor daha sonra diyetini şekersiz şekilde yeniden planladı. Doktorun iddiasına göre şekeri kesmek huzursuz bacak sendromu sıklığını ciddi oranda azalttı.

Bilim henüz huzursuz bacak sendromunun yüksek şekerli bir diyetten kaynaklandığını kesin olarak söylemiyor ancak daha az şeker tüketildiğinde semptomların azaldığı tespit edildi.

Sofra şekeri, şuruplar, bal ve konsantre meyve veya sebze sularından elde edilen şekerler dahil olmak üzere ilave şekerlerin kişinin tip 2 diyabet, obezite ve kalp hastalığı riskini de büyük ölçüde artırdığı biliniyor.

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