Dünya çapında bir milyardan fazla insan obez

Araştırmacılar, gençler arasındaki obezite oranlarının küresel olarak 1990 ile 2022 arasında dört katına çıktığını, yetişkinler arasındaki oranların ise iki kattan fazla arttığını buldu.



Dünya çapında çocuklar ve ergenler arasında "aşırı zayıflık" oranları düştü, yetişkinler arasında ise yarıdan fazla azaldı.



Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu, obezitenin artık birçok ülkede "en yaygın yeme bozukluğu" olduğu anlamına geliyor.



Imperial College London'dan Profesör Majid Ezzati, "1990'da dünyanın birçok yerinde yetişkinlerde görülen obezite salgınının artık okul çağındaki çocuklara ve ergenlere de yansıması çok endişe verici" dedi.



Yüz milyonlarca insan, özellikle dünyanın en fakir bölgelerinde, hala yetersiz beslenmeden etkileniyor.



Yeme bozukluklarının her iki biçimiyle de başarılı bir şekilde mücadele etmek için sağlıklı, besleyici gıdaların bulunabilirliğini ve satın alınabilirliğini önemli ölçüde artırmak hayati önem taşıyor.

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Küresel olarak obezite oranı 1990'dan 2022'ye kadar kadınlarda iki kattan fazla, erkeklerde neredeyse üç kat, çocuklarda ise dört kattan fazla arttı.



2022 yılında dünya ülkelerinin yaklaşık üçte ikisinde kız ve erkek çocuklarda obezite oranları, düşük kiloluluk oranlarından daha yüksekti.



Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "Bu yeni çalışma, erken yaştan yetişkinliğe kadar diyet, fiziksel aktivite ve gerektiği şekilde yeterli bakım yoluyla obeziteyi önlemenin ve yönetmenin önemini vurguluyor" ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin