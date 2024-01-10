Erken evrede 18 farklı kanseri tespit edebilen tarama testi geliştirildi

Uzmanlar geliştirdikleri yeni bir kanser tarama testi ile insan vücudundaki tüm önemli organları etkileyen 18 farklı kanser türünü erken evrede yüzde 93 doğrulukla tespit edebilecek.



Araştırmacılar yeni testin kanda dolaşan tümör DNA'sına dayanan diğer testlerden daha iyi performans gösterdiğini ve şu anda denenmekte olan testlerden "çok daha yüksek bir duyarlılığa" sahip olduğunu öne sürüyor.



Bazı bilim insanları, bulguların "çok başlangıç seviyesinde" olduğu konusunda uyarıda bulunarak bu tür testlerin gerçek hastalarda kullanılıp kullanılamayacağına karar vermeden önce çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ekledi.



Testin geliştiricileri kan plazmasındaki proteinlere bakarak kanser örneklerini normal olanlardan ayırt edebildiklerini, hatta farklı kanser türlerini "yüksek doğrulukla" teşhis edebildiklerini iddia ediyor.

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Araştırma aynı zamanda kanser proteinlerinin muhtemelen cinsiyete özgü olduğuna dair kanıtlar da buldu. Bu da teşhis sürecinde erkekler ve kadınlar için farklı testlerin geliştirilebileceği anlamına geliyor.



Araştırma için 18 farklı kanser tanısı alan 440 kişiden ve 44 sağlıklı kan bağışçısından kan plazma örnekleri toplandı.



Test kanserin en erken evresinde erkekler arasındaki kanserlerin yüzde 93'ünü ve kadınlar arasındaki kanserlerin yüzde 84'ünü yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit edebildi.



Araştırmacılar testin mevcut teknolojilerden daha iyi performans gösterdiğini ve kanserin erken teşhisi için daha etkili bir yaklaşım sağladığını söyledi.



Bunun tarama kılavuzlarını yeniden şekillendirebileceği ve plazma testinin rutin kontrollerin standart bir parçası haline getirilmesi gerektiği öne sürüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin