Evlilik öncesi SMA taraması 1,8 milyonu aşkın kişiye ulaştı

Koca, bu nedenle, SMA taşıyıcılığını evlilik öncesinde saptamanın, potansiyel riski azaltma açısından büyük bir önem taşıdığına vurgu yaptı.



AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR



SMA tarama testlerinin, evlilik öncesi dönemde, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapıldığını ve aile hekimlikleri tarafından yürütüldüğünü hatırlatarak, gebelik döneminde de talep eden çiftlere tarama testi uygulandığını söyledi.



Tarama sonuçlarının 2 hafta içinde elde edildiğini ve e-Nabız uygulaması aracılığıyla görüntülenebildiğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:



"Ayrıca, programın bir parçası olarak, çiftlerin taşıyıcı olduğu belirlendiğinde, sağlıklı bir çocuk sahibi olabilmeleri için genetik danışma hizmeti sunuluyor. Bu danışma, doğum öncesi veya tüp bebek aşılama öncesi tanı testi gibi seçenekleri içermektedir. Şayet çiftlerden sadece birinin taşıyıcılığı şüpheli ise, diğerinin de sessiz taşıyıcı olma ihtimaline karşı, Tıbbi Genetik Uzmanına yönlendirilerek, daha detaylı bir inceleme yapılması ve danışmanlık imkânına kavuşması bedelsiz olarak sağlanmaktadır. SMA, ilerleyici bir motor nöron hastalığıdır, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenle, evlilik öncesi SMA Tarama Programı erken teşhis ve önleme açısından kritik bir rol oynamaktadır."