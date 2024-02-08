Göz enfeksiyonlarında artış (Göz enfeksiyonu nasıl bulaşıyor? Tedavisi nasıl?)

Göz kapaklarında şişlik, gözlerde kızarıklık ve sulanma. Tüm bunlar göz enfeksiyonlarına neden olan virüslerin, yani adenovirüslerin belirtileri arasında yer alıyor.



El hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı op. Dr. Gülşah Tezcan, "Bu çoğunlukla çok bulaşıcı bir hastalık. Çoğunlukla toplu olan toplu yaşanan yerlerde çocuklar kreşte özellikle bu hastalığı okullarda kapabiliyorlar. İlerleyen dönemde gözün şeffaf tabakası kornea tabakasında lekeler oluşmakta. Bu hastalığın aslında süreçte çok ciddi bir komplikasyonu." değerlendirmesinde bulundu.



"X Hastalığı" nedir? Küresel salgın tehdidi dünya liderlerinin gündeminde Haberi Görüntüle Adenovirüsler 1 hafta içinde bulaşabiliyor ve her yaş grubunda gözlenebiliyor. Uzmanların göz enfeksiyonlarından korunmak için uyarıları var. Op. Dr. Tezcan, "Hastalıkta temastan kaçınmak çok çok önemli. Çok bulaşıcı çünkü. Yüzümüzü gözümüzü elledikten sonra herhangi bir yere dokunmadan muhakkak elimizi yıkamalıyız. Ayrıca makyaj malzemelerinin de ortak kullanılmaması çok çok önemli." dedi.



Belirtiler meydana geldiğinde hastalığın bulaşma riskini önlemek için doktora başvurmak önemli.

