Irak'ta kara mantar kaynaklı ilk can kaybı

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan kara mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.



Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Nasiriye’de ölen bir kişide kara mantar enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti.

Tavil, söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın yeni tip corona virüs (Covid-19) ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.



Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu kara mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.



Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

