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Japonya'da enfeksiyon vakaları rekor seviyede yükseldi

Uzmanlar, nadir fakat tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun Japonya'da rekor bir hızla yayıldığı ve yetkililerin bunun nedenini belirlemekte zorlandığı konusunda uyarıyor.

Japonya'da enfeksiyon vakaları rekor seviyede yükseldi

'da bilim insanlarının henüz nedenini belirleyemediği bir rekor hızla yayılıyor.

2024'teki vaka sayısının geçen yılın rekor rakamlarını aşması beklenirken, "streptokok" enfeksiyonunun en sert ve ölümcül formu olan "streptokokal toksik şok sendromu"nun yayılmaya devam edeceğine dair endişeler artıyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID) şunları söyledi: "Streptokokun şiddetli ve ani formlarının ardındaki mekanizmalarla ilgili hala pek çok bilinmeyen faktör var ve bunları açıklayabilecek aşamada değiliz."

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YILIN İLK İKİ AYINDA 378 VAKA

Enstitü tarafından yayımlanan geçici rakamlarda geçen yıl 941 vakanın rapor edildiği kaydedildi.

2024'ün ilk iki ayında halihazırda 378 vaka kaydedildi ve Japonya'nın 47 vilayetinin ikisi dışında tamamında enfeksiyonlar tespit edildi.

Yerel Japon medyasına göre, 2023 yılının Temmuz ve Aralık ayları arasında enfeksiyon tanısı konan 50 yaşın altındaki 65 kişiden yaklaşık üçte biri hayatını kaybetti.

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SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ GEÇİYOR

Çoğu enfeksiyon vakasına "streptococcus pyogenes" adı verilen bir bakteri neden oluyor.

Daha yaygın olarak "strep A" olarak bilinir; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir ve birçok insan kaynağını bilmeden hastalığı atlatır.

Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sorunlarına ve ölüme neden olabilir. Vakaların yaklaşık yüzde 30'u ölümcüldür.

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ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

Yaşlı insanlar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti içerecek şekilde kötüleşebilir. En ciddi vakalarda enfeksiyon organ yetmezliğine yol açabilir.

Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, koronavirüs salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyor.

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