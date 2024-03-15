Japonya'da enfeksiyon vakaları rekor seviyede yükseldi

SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ GEÇİYOR



Çoğu enfeksiyon vakasına "streptococcus pyogenes" adı verilen bir bakteri neden oluyor.



Daha yaygın olarak "strep A" olarak bilinir; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden olabilir ve birçok insan kaynağını bilmeden hastalığı atlatır.



Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabilir. Vakaların yaklaşık yüzde 30'u ölümcüldür.



10 soruda en yaygın görülen çocuk enfeksiyonları Haberi Görüntüle ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR



Yaşlı insanlar soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşayabilir ancak nadir durumlarda semptomlar boğaz ağrısı, bademcik iltihabı, zatürre ve menenjiti içerecek şekilde kötüleşebilir. En ciddi vakalarda enfeksiyon organ yetmezliğine yol açabilir.



Bazı uzmanlar, geçen yıl vakalardaki hızlı artışın, koronavirüs salgını sırasında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla bağlantılı olduğuna inanıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin