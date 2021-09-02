Karın ağrısına ne iyi gelir, karın ağrısı nasıl geçer?

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Karın ağrısı, mide ya da karın bölgesinde genellikle kısa süreli olarak kabızlık, ishal, üşütmek, bağırsak enfeksiyonu gibi etkenlerden dolayı gerçekleşen sancı, ağrı ve acı hislerine verilen isimdir.

KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Karnın değişik bölgelerindeki ağrılar, o bölgeye has organların hastalıklarının belirtisi olabiliyor.

Mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek taşları, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, şeker hastalığı, böbrek üstü bezi hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, bazı kan hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri ve zona gibi hastalıklar nedeni ile karın ağrısı oluşabiliyor.

Sadece karın boşluğundaki organlar değil, akciğer iltihapları, kalp krizleri ve kaburga kırıkları karın ağrısı yaratabiliyor.

Karın ağrınsına neden olan etkenler zaman zaman mevsimsel olarak kışın soğuk havalarda ince giyinmekten ya da soğuk içecek ve yiyecek tüketiminden kaynaklı olabiliyor.

KARIN AĞRISI BELİRTİLERİ

- Şişkinlik, gaz, geğirme



- Yemekten sonra mide ekşimesi, bulantı-kusma, hastalık hissi, hazımsızlık



- Kabızlık, ishal, kilo kaybı



- Ateş, üşüme, titreme, gece terlemeleri



- Kas-eklem ağrıları



- Bağırsak kaslarının kasılmaları nedeniyle kramp dalgaları

KARIN AĞRISINA EVDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

Ballı Su



Sindirim sistemi düzenleyicisi olan bal ile ılık su özellikle kabızlık problemi çekenlere oldukça yardım edecektir. 1 tatlı kaşığı balı ılık su içerisize karıştırıp tüketebilirsiniz. Suyun aşırı sıcak olmamasına dikkat ediniz.



Rezene Çayı



Aktardan aldığınız bir miktar rezene çayı karın ağrısı ve sindirim sistemi problemlerine karşı oldukça etkilidir.



Yoğurt



Sindirim sistemine farydaları uzun zamandır bilinen yoğurt, karın ağrısına karşı olumlu sonuç vermektedir.



Muz



Hazımsızlığa karşı oldukça etkili olan muz lifli yapısı sayesinde ağrılarınızın azalmasına katkı sağlayacaktır.



Ananas



Tıpkı muz gibi ananasta karın ağrısı ve hazımsızlıkta çok etkili besinlerdendir. Karın ağrısı ya da sindirim rahatsızlığınız varsa en fazla 2 dilim tüketimesi önerilmektedir.



Limon Suyu



Asidik özelliği ile sindirim ve bağırsaklardaki bakterilerin azalmasında etkili olan limon, kabızlık ve hazımsızlık problemi yaşayanların sıkça kullandığı yöntemlerdendir. Bu tarz şikayetlerde bir çorba kaşığı limonun ılık su içerisine karıştırılarak tüketilmesi halinde bağırsakların rahatlamasını sağlayacaktır.



Sıcak Kompres



Özellikle regl dönemindeki kadınlardaki ağrının azalmasındaki en etkili yöntemlerden olan sıcak su torbaları, hazımsızlık, sindirim ve soğuk algınlığı gibi nedenlerden dolayı karın ağrısı çekenlerde oldukça etkili olacaktır.



Elma Sirkesi



Bir bardak ılık su içerisine bir çorba kaşığı elma sirkesi ekleyerek ağrılarınızın azalmasına yardımcı olabilirsiniz.



Karın ağrısının altında yatan sebep, basit bir durum değilse ve doktor müdahalesine ihtiyaç varsa bu durumda yukarıdaki yöntemleri uygulamak yerine bir uzman hekim görüşü alınmalıdır.

Bilinçsiz bir şekilde doğal yöntemlere başvurmak veya ilaç kullanmak ileride istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.