Kilo verdiren iğneye onay

İngiltere, obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren bir iğneyi hastanelerde kullanmaya hazırlanıyor. İştahı bastıran iğne, kişilerin tok hissetmesini sağlıyor. Doktorlar ise Elon Musk ve Kim Kardashian gibi ünlülerin de kilo vermek için kullandığı iğnenin yan etkileri konusunda uyarıyor.

Kilo verdiren iğneye onay

'de obezite ile mücadele kapsamında tartışmalı bir adıma hazırlanan hükümet, kilo verdiren bir iğneye onay verildiğini açıkladı.

İğne, pilot program kapsamında ülkedeki onbinlerce kişiye uygulanacak. Amaç ise hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü alzaltmak olduğu belirtiliyor.

Danimarka merkezli bir şirketin geliştirdiği Wegovy adlı iğne, yemek yedikten sonra salgılanan GLP1 hormonunu taklit ediyor. Böylece tokluk hissi oluşuyor.

İngiltere başbakanı Rishi Sunak iğnenin obeziteyle mücadelede kilolara karşı büyük umut vadettiğini söyledi.

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Baş dönmesi, şişme, gaz ve mide rahatsızlıklarına yol açan iğnenin yan etkileri ise tartışma yaratıyor. Tedavi sonrası bazı kişilerin kiloları geri aldığı da gelen bilgiler arasında..

Aralarında dünyanın en zengin kişisei Elon Musk ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu birçok ünlünün sözkonusu iğne ile zayıfladığı belirtiliyor.

2022'de 13 kilo veren Elon Musk sırrı sorulduğunda "aralıklı oruç ve Wegovy" yanıtını vermişti.

Doktorlarsa bu tür iğne ve ilaçlar hakkında uyarıyor. Obeziteye çare olarak sağlıklı beslenme ve spor gösteriliyor.

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