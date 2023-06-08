Kilo verdiren iğneye onay

Baş dönmesi, şişme, gaz ve mide rahatsızlıklarına yol açan iğnenin yan etkileri ise tartışma yaratıyor. Tedavi sonrası bazı kişilerin kiloları geri aldığı da gelen bilgiler arasında..



Aralarında dünyanın en zengin kişisei Elon Musk ve Kim Kardashian'ın da bulunduğu birçok ünlünün sözkonusu iğne ile zayıfladığı belirtiliyor.



2022'de 13 kilo veren Elon Musk sırrı sorulduğunda "aralıklı oruç ve Wegovy" yanıtını vermişti.



Doktorlarsa bu tür iğne ve ilaçlar hakkında uyarıyor. Obeziteye çare olarak sağlıklı beslenme ve spor gösteriliyor.

