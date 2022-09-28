Kornea sivrileşmesi için deneysel tedavi: Tüm hastalar görmeye başladı

İsveçli bilim insanları, görme kaybına yol açan kornea sivrileşmesi hastalığının tedavisi için devrim niteliğinde bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı. Araştırma ekibi "Kornea sivrileşmesi yani tıbbi adıyla "keratokonus"u domuz derisinden üretilen maddeyle tedavi ettik" dedi.



Yeni sistemle domuz derisinden alınan kolajen, özel bir jel haline getiriliyor. Bu jel kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarla üretilen implant, hastaların gözüne yerleştiriliyor. Bu sayede incelen korneanın yırtılması önleniyor.



Bilim insanları geliştirilen özel maddenin bağışıklık sistemini tetiklemediğini vurguluyor.

TÜM HASTALAR YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI



Araştırmacıalr, "Normal tedavide bağışçıdan alınan kornea kullanılıyor ancak her zaman vücudun reddetme riski var. Gıda endüstrisinin normalde çöpe attığı bir maddeyi kullanarak tedaviyi mümkün kılıyoruz" diye konuştu.



Araştırmacılar tedavi sayesinde tüm hastaların yeniden görebildiğini söylüyor.



Uygulamada ya ilişkin, "İmplantı kullanan tüm hastalar yeniden görmeye başladı. Bazı hastalarda daha başarılı sonuç verdi ancak hepsi artık çok daha iyi görüyor" ifadeleri kullanıldı.



Sık görülen kornea incelmesi, genelde ergenlik yaşlarında başlıyor. Gözün saydam tabakası olan korneanın i sivrileşmesiyle oluşan hastalık görme kaybına yol açabiliyor. İsveç'te geliştirilen tedavinin 3-4 yıl içinde geniş çapta uygulanmaya başlanması bekleniyor.