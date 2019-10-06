Anneler örüyor, çocuklar için satışa çıkarılıyor…
LÖSEV'in “iyi şeyler dükkanı” İstanbul'da açıldı.
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Şehir dışında arayıp bulmaya çalıştığımız pek çok ürünü artık LÖSEV dükkanlarında bulabileceksiniz” dedi.
Levent'te açılan dükkanda el emeği oyuncaklar, süs eşyaları ve gıda ürünleri var.
“Sevgimizi katarak el emeği göz nuru, içimizden gelerek bu ürünleri yapıyoruz” diyen Ünver, ‘İyi Şeyler Dükkanı’nın herkese açık olduğunu söylüyor.
Dükkandan elde edilecek gelir lösemi hastası çocukların tedavisi için kullanılacak.