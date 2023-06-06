Mahkemeden HPV aşısı kararı

NTV-Öykü Tüccar



Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşının ücretsiz olacağını açıkladı ancak henüz uygulama başlamadı. Bu süreçte Mahkeme bir kez daha, rahim ağzı kanserine karşı yapılan HPV aşısının ücretsiz olması yönünde karar verdi.



Önce SGK'ya başvuran davacı olumsuz yanıt alınca,, olayı yargıya taşıdı.



Ankara 62. İş Mahkemesi, 3 doz için 3 bin 44 TL olan bedelin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.

"AŞILAMA PROGRAMINA DAHİL OLMALI"

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Gemi, beklentilerinin HPV'nin rutin aşılama programına dahil olması olduğunu dile getirdi.

14 yaşı geçen kişilerde 3 doz uygulandığını hatırlatan Gemici maliyetin 6 bin TL ile 7 bin 500 TL arasında olduğunu ifade etti ve "Bir birey için baktığınızda azımsanacak birşey değil." dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kasım ayında ücretsiz HPV aşılaması için "Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağız. Yaş gruplarını ve medeni hal durumlarını dikkate alan bir plan hazırlığındayız." açıklamasında bulunmuştu.

