Mehmet Ceyhan’dan Eris varyantı yorumu: Ağır hastalık yapma özelliği yok, daha hızlı yayılıyor

Okulların açılması ve tatilden dönüşler sonrası iş yerlerinin kalabalıklaşmasının hastalığın yayılımını artırdığını anlatan Mehmet Ceyhan, şunları söyledi:



“Devletin risk grubunda olan insanlar için aşısı eksikse aşı temin etmesi gerekmektedir. RNA aşılarının etkin olduğunu biliyoruz. Eris varyantının çok yoğun görüldüğü ve giderek arttığı ülkelere baktığınız zaman İngiltere 1’inci sırada, onu Amerika ve bütün Batı Avrupa ülkeleri takip ediyor. Bu ülkeler Türkiye’ye yoğun turist gönderiyor. Geldiklerinde hastalık belirtisi olanlara test yapıp, test pozitif çıkarsa varyant analizi yapmak durumundasınız. Okullarda da önlemlerin alınması gerekmektedir. Örneğin, çantada dezenfektan taşıma, çocukların ortak el temasında bulunduğu merdiven trabzanları, kapı kolları gibi yerlerin günlük olarak temizlenmesi gerekir.”



Ceyhan, en önemli önlemin bireysel önlemler olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:



“Riskli grup önemlidir. Onlarda ağır seyredip, ölüme yol açabiliyor. Eskisi gibi okulların kapatılması gibi durumlar şu anda söz konusu değil. Bu bulaşı bir şekilde kesmek durumundayız. Her gelişen varyant hafif seyretmeyebilir. Birdenbire karşımıza daha ağır seyreden ve daha çok bulaşan bir varyant çıkabilir. O zaman çok zor durumda kalırız. Bizim korktuğumuz daha ağır seyreden bir varyantın gelişmesi. Bu da tamamen tesadüf ile olan bir şey. Her an olabilir. Bunu önlemenin en etkili yolu, aşı yaparak, hasta olan insanları izole ederek virüsün etrafa bulaşmasını kesmek durumundayız. Eğer varyantın bulaşmasını engellemezsek, uzun süre yeni varyantlarla pandemi devam edebilir.”