Migren ağrısının çözümü basit bir boyun masajı olabilir

Almanya'da yapılan bir araştırma migrenden muzdarip kişilerin boyunlarında iltihaplı, gergin kaslar bulunduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu baş ağrısına neden olan şey boyundaki iltihaplanma olabilir ve basit bir masaj sayesinde tedavi edilebilir.

Migren ağrısının çözümü basit bir boyun masajı olabilir

Almanyalı araştırmacılar kronik baş ağrılarının boyunda gerçekleşen iltihaplanmalardan kaynaklanabileceğini buldu.

Uzmanlara göre, ilgili sinir köklerine müdahale eden masaj uygulamaları gibi yeni ilaçsız yolların kullanımı işe yarayabilir.

Baş ağrısı veya migrenden yakınan milyonlarca kişi, ağrılı dönemler sırasında boyun ağrısından da şikayetçi.

Önceki çalışmalar boyun gerginliği ve arasında bağlantılar bulmuştu.

Bu bulgular boyun kaslarında neler olup bittiğinin objektif bir araştırmasından ziyade hastaların açıklamalarına veya fizyoterapistlerin değerlendirmelerine dayanıyordu.

Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "T2 haritalaması" adı verilen yeni bir MRI taraması türünü kullanarak migren şikayeti olan kişilerin boyunlarındaki kaslarda daha fazla gerginlik ve sıvı birikimi olduğunu buldular.

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İLAÇSIZ TEDAVİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Araştırma boyun ağrısının kişinin baş ağrısına katkıda bulunup bulunmadığını ölçmenin yolunu açabilir ve yeni ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesini sağlayabilir.

Migren gibi kronik baş ağrılarının oluşum nedenleri karmaşıktır ve tam olarak anlaşılamamıştır, bu ağrıların tedavi edilmesinin zor olmasının nedeni de budur.

Ancak hastalar arasında yaygın bir sorundur, bu nedenle araştırmacılar boyun kaslarının rolünü incelemeye başladı.

Araştırmaya göre sert boyun kasları, üst omurgadaki sinirler yoluyla beyne giden, baş ağrısına ve migrene yol açabilecek ağrı sinyallerini tetikliyor.

Bu ağrılarda kullanılabilecek seçenekler arasında ilaçlı tedaviler başarılı olmadığında önerilen migren botoksu var

Bir diğer tedavi yöntemi ise boyun kasına manyetik enerji darbeleri gönderilen manyetik stimülasyon. Manyetik darbelerin boyundaki kas gerginliğini azalttığı düşünülüyor.

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