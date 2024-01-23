Migren ağrısının çözümü basit bir boyun masajı olabilir

İLAÇSIZ TEDAVİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR



Araştırma boyun ağrısının kişinin baş ağrısına katkıda bulunup bulunmadığını ölçmenin yolunu açabilir ve yeni ilaçsız tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesini sağlayabilir.



Migren gibi kronik baş ağrılarının oluşum nedenleri karmaşıktır ve tam olarak anlaşılamamıştır, bu ağrıların tedavi edilmesinin zor olmasının nedeni de budur.



Ancak boyun ağrısı hastalar arasında yaygın bir sorundur, bu nedenle araştırmacılar boyun kaslarının rolünü incelemeye başladı.



Araştırmaya göre sert boyun kasları, üst omurgadaki sinirler yoluyla beyne giden, baş ağrısına ve migrene yol açabilecek ağrı sinyallerini tetikliyor.



Bu ağrılarda kullanılabilecek seçenekler arasında ilaçlı tedaviler başarılı olmadığında önerilen migren botoksu var



Bir diğer tedavi yöntemi ise boyun kasına manyetik enerji darbeleri gönderilen manyetik stimülasyon. Manyetik darbelerin boyundaki kas gerginliğini azalttığı düşünülüyor.

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