Rahim ağzı kanseri için yeni test

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. İngiliz ve Avusturyalı bilim insanları, hastalığın erken teşhisi için yeni bir test geliştirdiklerini açıkladı.

Rahim ağzı kanseri için yeni test

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HPV aşısı rahim ağzı kanserini hangi oranda engelliyor?

İngiltere'nin Londra Üniversite Koleji ve Avusturya'nın İnnsbruck Üniversitesi araştırmacıları, rahim ağzı kanserinin erken teşhisi için yeni bir test geliştirdiklerini açıkladı.

Bilim insanları, DNA metilasyonu yöntemi ile kanser riskini daha doğru biçimde belirleyebildiklerini söylüyor. Araştırmacılar, "Smir testleriyle kanser riski daha doğru ve daha erken tespit edilebilecek" dedi. 

Rahim ağzı kanserlerinin büyük bölümüne İnsan Papilloma virüsü ya da diğer adıyla HPV yol açıyor. Araştırmacılar bu virüsü taşıyan ancak kanser olmayan 1,254 kadını takibe aldı.

DÖRT YIL BOYUNCA İZLEDİLER

Rahim ağzı kanseri için yeni test - 1

Dört yıllık süre boyunca yaşanan hücre bazındaki genetik değişimler tespit edildi. Bu şekilde kanser riski taşıyan gruplar belirlendi.

Bu bilgiler ışığında geliştirilen test sayesinde, rahim ağzı kanserlerinin tümör hücreleri ortaya çıkmadan tespit edilebileceği ifade ediliyor.

Yeni geliştirilen DNA testinin meme ve yumurtalık kanseri türlerinde de başarılı sonuç verdiğine dikkat çekiliyor.

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 4.kanser türü.

Her yıl dünyada 600 bin kişiye teşhisi koyuluyor. Hastalığa karşı en etkili koruma yöntemi olan HPV aşısı ise 9 yaşından itibaren uygulanabiliyor.

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