Yılan ısırığına karşı evrensel bir panzehir geliştirildi

FARKLI ZEHİRLERE KARŞI KORUMA SAĞLADI



Araştırmalar sırasında "95Mat5" adı verilen bir antikor göze çarpıyordu. Hayvan denemelerinde, bu antikorun enjeksiyonunu alan tüm fareler, çeşitli yılanlardan gelen zehirden kaynaklanan felç ve ölümden korundu.



ABD'deki Scripps Research'te immünoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Joseph Jardine, "Bu antikor, çok sayıda yılan türünde bulunan ve her yıl on binlerce ölüme katkıda bulunan başlıca toksinlerden birine karşı çalışıyor" dedi.



Ekip, "95Mat5"in yılan ısırıklarına karşı kullanılan ilk antikor tedavisinin temelini oluşturabileceğini umuyor.



Profesör Casewell, panzehirin "yabancı" at antikorları yerine insan molekülüne dayalı olacağı için "mevcut panzehirden daha güvenli" olacağını söyledi.



Bu keşif, yılan ısırıklarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların en büyük yükünü taşıyan düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlar için inanılmaz derecede değerli olabilir.​

