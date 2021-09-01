16. Contemporary İstanbul için geri sayım

16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim ön izleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programı ile yerli ve yabancı çağdaş sanat galerini bir araya getirecek.



Bu yıl ilk kez Tersane İstanbul’da yapılacak olan fuar, mekan değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.



Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Moma ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

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