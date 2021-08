Uluslararası Sanatçı Filmleri sergisi İstanbul Modern’de

İstanbul Modern, Artists’ Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi gösterimin ardından şimdi de Beyoğlu’ndaki geçici mekanında bir sergi olarak kurguluyor. Program ve içeriği İstanbul Modern Şef Küratör Öykü Özsoy ile Asistan Küratör Nilay Dursun'un oluşturduğu sergi programında dokuz film gösteriliyor.



Sena Başöz (İstanbul Modern, Türkiye); Thania Petersen (Bag Factory, Johannesburg, Güney Afrika); Clare Langan (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda); Giulio Squillacciotti (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi); Himali Singh Soin (Project 88, Mumbai, Hindistan); Agnė Jokšė (CAC / Contemporary Art Centre, Vilnius, Litvanya); Rehana Zaman (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık); Patty Chang (Ballroom Marfa, Marfa, Teksas, ABD), Kiri Dalena (MCAD / Çağdaş Sanat ve Tasarım Müzesi, Manila, Filipinler) filmleri 14 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında izlenebilecek.



Videolar bu yıl “özen göstermek” konusuna odaklanıyor. Hayatı bir araya getiren tüm ögeleri; doğayı, çevreyi, hayvanları, bitkileri, insanları önemsemenin, aynı zamanda da ülkeler ve bireyler olarak birbirimizle kurduğumuz ilişki biçimlerine dikkatle yaklaşmanın gerekliliği her geçen gün daha da kritik bir hal alıyor. Özellikle tüm dünyanın bir virüsün etkisiyle evlere kapandığı ve insanların hayatlarına devam edebilmek için aynı gereksinimler üzerinden kolektif olarak hareket edebilme yetilerine odaklandığı bir senenin ardından “özen göstermek” olgusu iyice hissediliyor.



2016 yapımı Sharla, Shabana, Sojourner, Selena filmi de İstanbul Modern'de.

9 SANATÇI FİLMİ



Müzenin -1. katında görülebilecek programda yer alan filmler: "KASSARAM", 2020 (Thania Petersen), “Gezgin Suyun Çağrısı Bölüm 1 & 2” , 2016 (Patty Chang), “Sevgili Arkadaş”, 2019 (Agnė Jokšė), “Şehirden Kaçış”, 2015 (Clare Langan), “Biz Gittiğimizden Beri Kalan”, 2020 (Giulio Squillacciotti), “Kutu”, 2020 (Sena Başöz), “Mag-uuma (Çiftçi), 2014” (Kiri Dalena), “Bir Arkadaş Buluşması için Ortamı Hazırlamak”, 2020 (Himali Singh Soin), “Sharla, Shabana, Sojourner, Selena”, 2016 (Rehana Zaman) olarak sıralanıyor.



2021’İN KONUĞU SENA BAŞÖZ



Programa bu yıl, İstanbul Modern’in davetiyle, sanatçı Sena Başöz katılıyor. Başöz’ün “Kutu” adlı videosu 2021 yılı içinde hem İstanbul Modern’de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.



Sena Başöz'ün Kutu adlı videosu gösterilecek.

SENA BAŞÖZ KİMDİR?



1980 İzmir doğumlu olan, İstanbul’da yaşayan ve çalışan sanatçı ve yönetmen Sena Başöz, lisans eğitimini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini de 2010 yılında Bard College Milton Avery Sanat Fakültesi Film ve Video Bölümü’nde tamamladı. Son dönemde Ars Oblivionis, Lotsremark Projekte, Basel (2020); Bir Teselli, Krank Art Gallery, İstanbul (2020); Hold on Let go, MO-NO-HA Seongsu, Seul (2020) ve Hafiflemeye Dair, DEPO İstanbul (2018) gibi kişisel sergileri düzenlenen sanatçı, Transitorische Turbulenzen, Kunstraum Dreiviertel, Bern (2020); Studio Bosporus, Hamburger Bahnhof, Berlin (2018); Quiet Dialogue, Tokyo Metropolitan Museum (2018) ve Sharjah Bienali: Bahar, İstanbul (2017) gibi grup sergilerinde de yer aldı. Cité Internationale des Arts, Paris (2017), Atelierhaus Salzamt, Linz (2010) ve Delfina Foundation, Londra’da (2020) misafir sanatçı programlarına katıldı.



Sena Başöz’ün sanat pratiği, bakım ve ilginin önemi, doğanın kendini yenilemesi, uzun vadede dengelenmesi ve organizmanın kendini iyileştirmesinden yola çıkarak travma sonrası iyileşme süreçlerine yoğunlaşıyor.

22 SANAT KURUMU ORTAK



Londra’daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists’ Film International farklı coğrafyalardan 22 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor. Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor.

İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca, Senem Gökçe Oğultekin ve Ergin Çavuşoğlu’nun videolarıyla katılmıştı.

