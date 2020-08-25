17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

22 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 17. Akbank Kısa Film Festivali’nin Yarışma Bölümü başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2020 olarak belirlendi.

25.08.2020 - 12:33

17. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

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Akbank Kısa Film Festivali, 22 Mart-1 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. kez düzenlenecek.

Geçtiğimiz yıl 74 ülkeden toplam 2217 kısa filmin başvurduğu Yarışma Bölümü için son başvuru tarihi 25 Aralık 2020 olarak açıklandı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek 17. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Kısa Film 35.000 TL, Uluslararası Yarışma bölümünde En İyi Uluslararası Film ise 5000 USD ile ödüllendirilecek.

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