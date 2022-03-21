17. İstanbul Bienali geleneksel sanat mekanlarının dışına çıkacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül-20 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

Bienal bu yıl, geleneksel sanat mekanlarının dışına çıkarak kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu onlarca farklı mekana yayılacak.



Tarihi semtlerdeki müzelerin yanı sıra, bir hat ve cilt atölyesi, 15. yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanı da bienal mekanları arasında yer alacak.

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünü üstlendiği ve pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 17. İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşıyor.



Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları altında düzenlenen bu bienalin, her anlamda geçmişten gelen kalıpların ötesine geçmesi gerektiğini düşünen küratörler, sergi için bir tema ya da başlık seçmek yerine uzun soluklu bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine odaklandı.



Bienal, farklı coğrafyalarda ve disiplinlerde çalışmalar yürüten kişileri bir araya getirerek aralarındaki etkileşimi besleyen, güçlendiren bir buluşma noktası olacak.